Emiliano Gómez llega a Tigres con ilusión: “Es el equipo más grande de México”

El delantero uruguayo arribó a Monterrey para iniciar una nueva etapa y aseguró que llega motivado por el reto de defender la camiseta felina

Emiliano Gómez ya está en Monterrey para comenzar una nueva etapa en su carrera. El atacante uruguayo arribó a la Sultana del Norte como nuevo refuerzo de Tigres y aseguró que llega con la intención de responder a la confianza del club en uno de los retos más importantes de su trayectoria.

El charrúa fue recibido antes de integrarse al conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich y dejó claro que su llegada a la institución felina representa una motivación especial. Gómez destacó la importancia del equipo al que se incorpora y aseguró que desde el primer momento habló con su familia sobre la oportunidad de vestir la camiseta auriazul.

“La verdad es el equipo más grande de México. Vengo con un reto importante en mi carrera. Desde el primer momento que surgió la posibilidad de venir a Tigres con la familia lo hablamos y estoy muy feliz por este gran paso”, explicó el delantero a su llegada.

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El uruguayo señaló que su objetivo será aportar dentro del campo y ayudar al equipo a conseguir sus metas. “Voy a aportar todo por esta”, comentó Gómez, quien llega para fortalecer una ofensiva que busca nuevas variantes durante el Apertura 2026.

Emiliano Gómez ya piensa en el Clásico Regio

El primer gran desafío que tendrá Gómez con Tigres será el Clásico Regio ante Monterrey. El delantero reconoció que el partido representa una oportunidad especial por la importancia que tiene para la afición y para la institución.

“Viene el partido más importante del torneo y eso me deja muy entusiasmado por lo que representa para el equipo”, señaló el atacante, quien espera poder estar disponible para disputar uno de los encuentros más esperados del fútbol mexicano.

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El nuevo futbolista de Tigres también habló sobre la afición auriazul y el compromiso que representa defender sus colores. “Espero poder darle esa alegría a la afición, que es una, sino es que la más grande de México, y estoy feliz de poder llegar acá y encima en ese partido”, expresó.

Gómez asegura estar listo físicamente

El delantero también fue cuestionado sobre la lesión que había presentado semanas atrás y que había generado dudas sobre su disponibilidad. Gómez explicó que el problema quedó atrás y que actualmente se encuentra en condiciones para trabajar con el cuerpo técnico.

“Sí, tuve la herida. Ya pasaron cuatro semanas desde aquel día y ya me encuentro físicamente para jugar y a disposición del cuerpo técnico”, afirmó.

Con su llegada a Tigres, Emiliano Gómez buscará ganarse un lugar en el ataque y convertirse en una pieza importante para Vucetich. El uruguayo aterriza con la expectativa de aportar goles, competencia interna y una nueva alternativa ofensiva para un equipo que apunta a pelear por los primeros puestos de la Liga MX.

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