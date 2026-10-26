Posibles alineaciones del Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II
El ‘Motilón’ está a medio pie de sentenciar su salvación de categoría, por lo que buscará ganar en casa.
El martes llega el turno para que varios equipos se pongan al día en el campeonato. Así es el caso de Cúcuta y Águilas Doradas, dos elencos que se verán las caras en el General Santander. El ‘Motilón’ está encaminado a buscar no solo la salvación, sino un tiquete que le permita entrar a la zona de clasificación.
Es un duelo de rivales directos. Los dirigidos por Nicolás Chiesa perdieron ante América en el Pascual Guerrero, mientras que la visita cedió terreno a manos del Junior de Barranquilla, todavía con mínimas chances matemáticas de clasificar. Esto debe saber rumbo al juego que será el próximo martes 27 de octubre a las 6:00 p.m. (hora COL).
Posible alineación de Cúcuta para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Yaír Abonía, Hernán Lópes, Jhon Quiñoones, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Neneco Rentería; Lucas Ríos, Dayan Pérez, Gustavo Torres y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.
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Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera, Sebastián Rodríguez, Nicolás Lara; Frank Lozano, Iván Rojas; Andrés Ricaurte, Matías Ramírez, Javier Mena y Anthony Vásquez. DT: Flavio Robatto.
¿Cómo y dónde ver el Cúcuta vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?
Este duelo, pendiente por la fecha 5, se podrá ver a través de las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, la plataforma de Win Play tendrá disponible el juego entre ‘Motilones’ y ‘Dorados’.
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Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo
- 24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 16.
- 20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.
- 11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 14.
- 04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Pereira | Fecha 13.
- 26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Fecha 12.
Últimos cinco partidos de Águilas Doradas
- 23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.
- 18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.
- 13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.
- 09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas | Fecha 14.
- 03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jagaures de Córdoba | Fecha 13.