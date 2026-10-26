Posibles alineaciones del Cúcuta Deportivo vs Águilas Doradas por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Motilón’ está a medio pie de sentenciar su salvación de categoría, por lo que buscará ganar en casa.

Cúcuta vs Águilas Doradas: posibles nóminas | Claro Sports

El martes llega el turno para que varios equipos se pongan al día en el campeonato. Así es el caso de Cúcuta y Águilas Doradas, dos elencos que se verán las caras en el General Santander. El ‘Motilón’ está encaminado a buscar no solo la salvación, sino un tiquete que le permita entrar a la zona de clasificación.

Es un duelo de rivales directos. Los dirigidos por Nicolás Chiesa perdieron ante América en el Pascual Guerrero, mientras que la visita cedió terreno a manos del Junior de Barranquilla, todavía con mínimas chances matemáticas de clasificar. Esto debe saber rumbo al juego que será el próximo martes 27 de octubre a las 6:00 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Cúcuta para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Cúcuta: Federico Abadía; Yaír Abonía, Hernán Lópes, Jhon Quiñoones, Brayan Montaño; Víctor Mejía, Neneco Rentería; Lucas Ríos, Dayan Pérez, Gustavo Torres y Jaime Peralta. DT: Nicolás Chiesa.

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Posible alineación de Águilas Doradas para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Águilas Doradas: Jorge Soto; Dylan Lozano, Andrés Mosquera, Sebastián Rodríguez, Nicolás Lara; Frank Lozano, Iván Rojas; Andrés Ricaurte, Matías Ramírez, Javier Mena y Anthony Vásquez. DT: Flavio Robatto.

¿Cómo y dónde ver el Cúcuta vs Águilas Doradas por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, pendiente por la fecha 5, se podrá ver a través de las señales de Win Sports y Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, la plataforma de Win Play tendrá disponible el juego entre ‘Motilones’ y ‘Dorados’.

Últimos cinco partidos del Cúcuta Deportivo

24.10.2026 | América de Cali 3-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 16.

20.10.2026 | Cúcuta Deportivo 1-0 Atlético Nacional | Fecha 15.

11.10.2026 | Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo | Fecha 14.

04.10.2026 | Cúcuta Deportivo 4-0 Pereira | Fecha 13.

26.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-1 Llaneros | Fecha 12.

Últimos cinco partidos de Águilas Doradas

23.10.2026 | Junior 1-0 Águilas Doradas | Fecha 16.

18.10.2026 | Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima | Fecha 15.

13.10.2026 | Atlético Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.

09.10.2026 | Alianza 2-2 Águilas Doradas | Fecha 14.

03.10.2026 | Águilas Doradas 2-0 Jagaures de Córdoba | Fecha 13.

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