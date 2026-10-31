Sporting FC vs Herediano en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Sporting FC vs Herediano, horario y dónde ver | Claro Sports

Sporting FC recibe a Herediano por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un encuentro entre dos equipos que llegan después de ganar y persiguen objetivos diferentes. Los albinegros buscarán sumar para mantenerse en la pelea por el liderato, mientras los florenses intentarán encadenar su tercera victoria y recuperar terreno en la clasificación. El duelo pondrá a prueba el buen campeonato de Sporting ante un Team que empieza a reaccionar bajo la conducción de Jafet Soto.

Sporting FC ocupa el tercer lugar con 24 puntos, producto de siete victorias, tres empates y tres derrotas. El conjunto de Andrés Carevic tiene las mismas unidades que Saprissa y Cartaginés, aunque una menor diferencia de gol lo sitúa por debajo de ambos. Los albinegros vienen de vencer 4-2 a Escorpiones como visitantes, resultado con el que cortaron dos encuentros sin ganar después de haber conseguido tres triunfos consecutivos. Ahora buscarán hacerse fuertes en casa para seguir disputando los primeros puestos en el cierre de la fase regular.

Por su parte, Herediano marcha octavo con 14 unidades, tras cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. El complicado inicio de campeonato provocó las salidas de José Giacone y Paulo Wanchope, pero el regreso de Jafet Soto al banquillo como técnico interino trajo una mejoría: el Team ganó sus últimos dos partidos, 3-0 ante Pérez Zeledón como visitante y 3-1 frente a Cartaginés como local. Los rojiamarillos intentarán prolongar esa recuperación para escalar posiciones y mantener sus posibilidades de acercarse a la zona de clasificación.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Sporting FC vs Herediano de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Sporting FC y Herediano será el sábado 31 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Puente Piedra y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Sporting FC vs Herediano hoy

Ni Sporting FC ni Herediano cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Andrés Carevic y Jafet Soto no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Sporting FC: Leonel Moreira; Jean Batista, Kevin Espinoza, Eduardo Pastrana, Adrián Chévez; Jeremi Hernández, José Pinto, Alexander López, Joshua Navarro; Marco Ureña y Mayron George. DT: Andrés Carevic.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Allan Cruz, Eduardo Juárez, Nick Bennette, Elías Aguilar, Ronaldo Araya; y Fernando Lesme. DT: Jafet Soto.

Antecedentes y últimos resultados del Sporting FC vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Sporting FC y Herediano :

22 de agosto de 2026 | Herediano 0-3 Sporting FC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 25 de abril de 2026 | Herediano 0-0 Sporting FC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de enero de 2026 | Sporting FC 0-2 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de octubre de 2025 | Sporting FC 0-1 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Herediano 0-0 Sporting FC | Torneo Apertura 2025

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