Vuelta a Guatemala 2026: etapa 5, recorrido, horario y dónde ver este martes 27 de octubre

La organización confirmó la modificación del trazado después de que las lluvias registradas en el occidente de Guatemala.

Se viene la acción en la quinta etapa de la Vuelta de Guatemala 2026 | Claro Sports

La Vuelta a Guatemala 2026 continuará este martes 27 de octubre con su quinta etapa, que tendrá como punto de partida Catarina, San Marcos, y finalizará en Quetzaltenango. La jornada comenzará a las 9:00 de la mañana y contará con un recorrido modificado debido a las condiciones de la carretera que conduce al Cerro El Baúl, donde inicialmente estaba programada la llegada.

La organización confirmó la modificación del trazado después de que las lluvias registradas en el occidente de Guatemala afectaran el acceso al sector previsto para la meta. El itinerario original contemplaba 139.4 kilómetros, aunque la distancia definitiva deberá ajustarse al nuevo recorrido oficial.

La competencia llega a su quinta jornada con el costarricense Alejandro Granados como líder de la clasificación general, seguido por el guatemalteco José David Canastuj, quien se encuentra a 32 segundos. Los ascensos previstos para este martes representan una oportunidad para que los principales aspirantes intenten reducir diferencias.

¿Dónde ver en vivo la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

Puedes seguir la quinta etapa mediante el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Reproduce la señal para acompañar el desarrollo de la competencia rumbo a Quetzaltenango. Aquí también encontrarás los datos del recorrido, el horario de salida y el panorama de la clasificación general antes de comenzar la jornada.

¿Cuál es el recorrido de la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

El pelotón partirá desde Catarina, San Marcos, frente a la municipalidad, para continuar por Cruce de la Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel, antes de completar el recorrido en Quetzaltenango.

La programación original establecía tres metas volantes, distribuidas en Pajapita (kilómetro 22), entrada a Coatepeque (kilómetro 40) y Metroplaza Retalhuleu (kilómetro 81.4).

También contemplaba cinco premios de montaña: Las Victorias (kilómetro 50), La Dicha (kilómetro 98), Santa María de Jesús (kilómetro 109.6), Zunil (kilómetro 118.7) y Cantel (kilómetro 122.8). Estas referencias corresponden al trazado difundido antes de la modificación y podrían presentar ajustes en la programación definitiva.

El recorrido de la etapa 5 | Facebook: Federación de Ciclismo de Guatemala

¿Por qué cambió el recorrido de la quinta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026?

La llegada al Cerro El Baúl fue modificada por el deterioro de la carretera de acceso, provocado por las precipitaciones registradas durante los últimos días en Quetzaltenango.

El tramo final formaba parte de uno de los ascensos previstos para la jornada. Sin embargo, las condiciones del terreno obligaron a la organización a modificar el itinerario para evitar que los corredores transitaran por una vía afectada.

El cambio también implica una revisión de la distancia y de las características del final de etapa. La información disponible confirma que la llegada originalmente prevista en el Cerro El Baúl ya no se mantiene, aunque no precisa el nuevo punto exacto de meta.

¿Quién ganó las primeras cuatro etapas de la Vuelta a Guatemala 2026?

La edición 65 comenzó el viernes 23 de octubre con una etapa de 215.7 kilómetros entre Guastatoya y Puerto Barrios, ganada por el colombiano Johan Steven Rubio.

En la segunda jornada, entre Morales y San Antonio La Paz, el triunfo correspondió a Cristian Rico, también de Colombia. Posteriormente, el guatemalteco Wilson Chonay, del Hino-One-La Red-Suzuki, se impuso en la tercera etapa con llegada a Coatepeque.

La cuarta etapa se disputó el lunes 26 de octubre sobre 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. El ganador fue Jhonatan Steven Chaves, del NU Colombia, mientras Alejandro Granados consiguió conservar el liderato de la clasificación general.

Clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026 después de la cuarta etapa

Alejandro Granados encabeza la clasificación con un tiempo acumulado de 17:12:53. El representante del Colono Bikestation Kolbi mantiene una ventaja de 32 segundos sobre José David Canastuj y de 37 segundos sobre Cristian Rico.

Alejandro Granados / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) — 17:12:53 — Líder José David Canastuj / ECA Electricidad-Ciclismo (Guatemala) — +0:32 Cristian Rico / NU Colombia (Colombia) — +0:37 Wilson Chonay / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — +1:18 Miguel Ángel Díaz / Canel’s Java (México) — +1:19 Jhonatan Steven Chaves / NU Colombia (Colombia) — +1:58 Luis Daniel Oses / Colono Bikestation Kolbi (Costa Rica) — +2:03 Óscar Hern Fernández / NU Colombia (Colombia) — +2:15 Mardoqueo Vásquez / Hino-One-La Red-Suzuki (Guatemala) — +2:19 Nelson Panjoj / ECA Electronics (Guatemala) — +2:33

La quinta etapa marcará el cierre de la primera mitad de la Vuelta a Guatemala 2026, que continuará hasta el domingo 1 de noviembre. Con cinco jornadas todavía por disputarse, los corredores buscarán aprovechar los sectores de montaña para modificar las diferencias en la clasificación general.

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