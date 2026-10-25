Posibles alineaciones de Santa Fe vs Bucaramanga por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

‘Cardenales’ y ‘Leopardos’ se medirán en un duelo clave rumbo a la clasificación.

Santa Fe vs Bucaramanga: posibles nóminas | Claro Sports

Llega un partido clave en El Campín. Independiente Santa Fe espera certificar el último triunfo en casa y repetir la dosis ante un rival de peso. El Bucaramanga de Pablo Peirano, un ‘viejo conocido’ para los capitalinos, buscará complicarle el paso a la escuadra de Pablo Repetto.

Los ‘Cardenales’ vienen de derrotar a Jaguares casi que sufriendo, con cierta deuda futbolística a pesar de la victoria. Del otro lado, el ‘Leopardo’ se vio sorprendido al dejar ir su invicto a manos de Boyacá Chicó. Esto debe saber rumbo al duelo por la fecha 14, en Bogotá, este lunes 26 de octubre a las 8:05 p.m. (hora COL).

Posible alineación de Santa Fe para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Iván Scarpeta, Emanuel Olivera, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres; Franco Fagíunez; Jáder Obrian, Emerson Rivaldo Rodríguez y Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Posible alineación del Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Diego Novoa; Nilson Castrillón, José Ortiz, José García; Aldaír Gutiérrez, Félix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Émerson Batalla y Luciano Pons. DT. Pablo Peirano.

¿Cómo y dónde ver Santa Fe vs Bucaramanga por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la jornada 14, se podrá ver a través de Win Sports y Win+ Fútbol. Para seguir por streaming, el duelo se puede seguir por Win Play. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles minuto a minuto del compromiso.

Últimos cinco partidos de Independiente Santa Fe

21.10.2026 | Santa Fe 2-1 Jaguares | Fecha 7.

18.10.2026 | Llaneros 1-0 Santa Fe | Fecha 15.

11.10.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza (pasó Santa Fe 9-8 por penales) | Octavos de Copa.

05.10.2026 | Independiente Medellín 0-1 Santa Fe | Fecha 13.

29.09.2026 | Deportivo Pereira 1-2 Santa Fe | Fecha 3.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga | Fecha 16.

18.10.2026 | Bucaramanga 1-1 América de Cali | Fecha 15.

13.10.2026 | Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.

04.10.2026 | Bucaramanga 3-1 Junior | Fecha 13.

28.09.2026 | Once Caldas 1-3 Bucaramanga | Fecha 12.

Te puede interesar: