Alex Padilla está de vuelta! El mexicano reaparece como titular y el Athletic Club aplasta al Prat en la Copa del Rey

La última vez que el guardameta mexicano saltó como titular fue en la última jornada de la temporada anterior frente al Real Madrid

Padilla volvió a tener actividad con el Athletic Club | @AthleticClub

Alex Padilla volvió a defender la portería del Athletic Club después de cinco meses sin aparecer como titular. El guardameta mexicano recibió una nueva oportunidad en la primera ronda de la Copa del Rey 2026-27 y formó parte de la victoria por 6-1 sobre el AE Prat, resultado con el que el conjunto de Bilbao aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo español.

El regreso del mexicano al once inicial estuvo acompañado de una actuación ofensiva de los Leones que terminó por resolver el encuentro con seis anotaciones. Maroan Sannadi abrió el marcador al minuto 29, después de recibir una asistencia de Mikel Jauregizar, quien apenas dos minutos después volvió a participar en el ataque para habilitar a Robert Navarro, encargado de convertir el 2-0.

Sin embargo, el Prat encontró una respuesta inmediata y consiguió descontar al minuto 33 por conducto de Gustavo Reinke, quien aprovechó una asistencia de Álvaro Plaza para superar a Padilla. El mexicano no pudo mantener su portería en cero en su regreso a la titularidad, aunque la reacción del conjunto local no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido. Además, Padilla también tuvo una gran intervención para evitar que rival sumara una nueva anotación.

El Athletic Club recuperó la diferencia de dos anotaciones apenas tres minutos después. Nico Serrano convirtió el 3-1 al minuto 36, tras un pase de Jesús Areso, para mandar a los visitantes al descanso con una ventaja que les permitió manejar el desarrollo del encuentro durante la segunda mitad.

La goleada terminó de construirse en los minutos finales. Jesús Vizcay Hurtado marcó el cuarto gol al 84′, Christian Imga Mitogo aumentó la diferencia al 87′ y Selton Sánchez cerró la cuenta al 88′. Tres anotaciones en un lapso de cuatro minutos llevaron el marcador hasta el 6-1 definitivo, con el que el Athletic Club consiguió avanzar en la Copa del Rey.

Alex Padilla no fue tan exigido en la Copa del Rey

Para Alex Padilla, el encuentro representó la oportunidad de recuperar actividad como titular en una competición oficial, aunque el desarrollo del marcador favoreció ampliamente a su equipo. La ventaja construida por el Athletic Club durante el primer tiempo y ampliada en el cierre del compromiso permitió al conjunto visitante disputar buena parte del encuentro por delante en el resultado.

El momento más significativo para el guardameta mexicano llegó al minuto 33, cuando Gustavo Reinke consiguió vencerlo para marcar el único gol del Prat. A partir de ese momento, el conjunto de Bilbao respondió con cuatro anotaciones adicionales y terminó por asegurar una victoria en la que la diferencia ofensiva fue determinante.

La última titularidad de Alex Padilla con el Athletic Club fue ante el Real Madrid

El regreso de Alex Padilla adquiere relevancia porque habían transcurrido cinco meses desde su última aparición en el once inicial del Athletic Club, registrada frente al Real Madrid el pasado 26 de mayor, donde los vascos cayeron por marcador de 4-2 frente a un rival de jerarquía y de una diferencia importante en cuanto al nivel. Desde aquel encuentro, el mexicano no había tenido otra oportunidad de comenzar un partido defendiendo la portería del conjunto de Bilbao.

La Copa del Rey abrió nuevamente las puertas de la titularidad para Padilla, quien completó su regreso con una victoria que mantiene al Athletic Club en competencia. El 6-1 sobre el Prat significó tanto la clasificación del conjunto vasco como el final de una espera de cinco meses para el guardameta mexicano, quien volvió a sumar minutos desde el inicio de un encuentro oficial.