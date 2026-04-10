Vuelta al País Vasco 2026 en vivo: horario, recorrido y dónde ver la etapa 6

Disfruta la última etapa que coronará al ganador de la Itzulia 2026, donde Paul Seixas sigue en la cima de la clasificación general

La Vuelta al País Vasco 2026 llega a su momento decisivo con la etapa 6, donde se definirá al ganador de la clasificación general, en un cierre que promete tensión hasta el último kilómetro. Aunque se trata de la jornada más corta, el recorrido montañoso abre la puerta a movimientos tácticos que podrían cambiar el resultado final si existen diferencias mínimas entre los líderes.

El panorama se inclinó tras lo ocurrido en la etapa 5, donde el francés Paul Seixas se llevó la victoria en la etapa reina y se consolidó en la cima de la general. Con este resultado, el joven ciclista de 19 años dio un paso importante rumbo al título, aunque todavía deberá resistir los ataques en la última jornada para confirmar su triunfo.

¿A qué hora inicia la carrera de la etapa 6 de la Vuelta al País Vasco 2026?

La transmisión de la etapa 6 de la Vuelta al País Vasco 2026 inicia a las 7:00 horas, tiempo del centro de México. Desde ese momento arrancará la cobertura de la jornada final, en la que se conocerá al campeón de la competencia.

Vuelta al País Vasco 2026: ruta y lista de salida, por equipos, de la etapa 6

La última etapa se disputará el sábado 11 de abril, con un recorrido de 113.7 kilómetros entre Antzuola y Bergara. A pesar de ser la etapa más corta, cuenta con casi 3,000 metros de desnivel acumulado, lo que garantiza un cierre exigente.

El perfil montañoso convierte esta jornada en un escenario ideal para ataques lejanos y cambios en la clasificación. Si las diferencias son reducidas, los equipos buscarán romper la carrera desde los primeros kilómetros, lo que podría definir al campeón en los tramos finales.

Sexta etapa | https://itzulia.eus/

¿Dónde ver en vivo la Vuelta al País Vasco 2026 y quién transmite por TV y online?

La Vuelta al País Vasco 2026 se podrá seguir en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con cobertura completa de la etapa final. La transmisión incluye señal en tiempo real, análisis y seguimiento de los momentos clave de la competencia.

¿Isaac del Toro sigue en la Vuelta al País Vasco 2026?

El mexicano Isaac del Toro ya no forma parte de la competencia, luego de abandonar en la tercera etapa tras una caída. El ciclista del UAE Team Emirates sufrió una rotura en el músculo del muslo derecho, por lo que se enfocará en su recuperación de cara a los próximos compromisos.

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