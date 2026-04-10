Marquense vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense Mictlán, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense y Mictlán se enfrentan en un duelo clave por la jornada 19 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, en un partido que puede ser determinante tanto en la pelea por clasificar a los playoffs como en la lucha por la permanencia. Con la tabla acumulada apretada y el margen de error cada vez más chico, ambos equipos llegan obligados a sumar en un cruce que promete tensión y dramatismo.

Marquense tiene 24 puntos y se ubica en el noveno lugar, producto de siete triunfos, tres empates y ocho derrotas. El equipo dirigido por Omar Arellano viene de caer 2-1 ante Mixco como visitante, resultado que cortó una racha de dos victorias consecutivas, aunque su presente sigue siendo positivo ya que ganó cinco de sus últimos siete partidos, algo clave en su lucha por mantenerse en la categoría. En la tabla acumulada, Marquense está 10° con 47 puntos y necesita seguir sumando para evitar caer en zona de descenso, puestos que actualmente ocupan Guastatoya (46) y Achuapa (40).

Por su parte, Mictlán suma 25 puntos y se encuentra en el séptimo lugar, con un registro de siete triunfos, cuatro empates y siete derrotas. El conjunto de Gabriel Álvarez viene de empatar 1-1 ante Comunicaciones, un resultado importante después de la dura goleada sufrida por 8-2 ante Antigua GFC, que había frenado el impulso que traía tras ganar cinco de sus seis encuentros anteriores. En el acumulado, Mictlán es 7° con 49 puntos, con un poco más de margen que Marquense, pero sin posibilidad de relajarse, ya que una mala racha podría volver a meterlo en problemas. Por eso, este partido se juega como una verdadera final.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Mictlán de la jornada 19 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Mictlán está programado para el sábado 11 de abril a las 21:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Mictlán hoy

Ni Marquense ni Mictlán cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 19 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Marco Rodas, Carlos Estrada, Oscar Linton, Fernando Fuentes; Josué Cano, Andy Ruiz, Dylan Flores; Miguel Escobar, David Chuc; y Diego Casas. DT: Omar Arellano.

Mictlán: John Faust; Jonas Herrarte, Renny Folleco, Richard Monges, William Ramírez; Osman Salguero, Brandon Rivas; Guillermo Chavasco, Kendel Herrarte; William Fajardo y Sebastián Colón. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Mictlán:

22 de febrero de 2026 | Mictlán 2-1 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 8 de noviembre de 2025 | Mictlán 1-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 6 de septiembre de 2025 | Marquense 1-0 Mictlán | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 30 de abril de 2017 | Mictlán 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2017

| Torneo Clausura 2017 5 de marzo de 2017 | Marquense 0-0 Mictlán | Torneo Clausura 2017

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