¿Liga MX o Concachampions? El consejo de Richard Núñez a Cruz Azul antes del Clásico Joven

Para el uruguayo, priorizar la Liga MX es fundamental y más el duelo ante el América, ya que asegura que el torneo de la Concacaf “no es la Libertadores”

Richard Núñez, exjugador uruguayo que defendió las camisetas de Cruz Azul y América, habló en exclusiva para Peloteando de Claro Sports en la previa del Clásico Joven. El sudamericano llegó al fútbol mexicano en 2006 con la Máquina, ese mismo año pasó por Pachuca, donde fue campeón, y posteriormente vivió un breve paso por las Águilas. Con ese recorrido, conoce de primera mano lo que representa este duelo.

En su análisis, Núñez dejó clara su postura sobre qué debe priorizar Cruz Azul en la actualidad, en medio de su participación en la Liga MX y la Concachampions: “En lo personal, me inclinaría por la liga. Creo que la Concachampions es un gran torneo, pero no es una Copa Libertadores ni una Sudamericana. Más allá de que hay grandes equipos, no es lo mismo. Yo elegiría el campeonato local, aunque las expectativas de los jugadores, del cuerpo técnico o del club puedan ser otras”, afirmó.

Para el exfutbolista, el peso histórico y la exigencia del torneo local siguen estando por encima, especialmente para un club como Cruz Azul que busca consolidarse nuevamente como protagonista. En ese sentido, considera que el verdadero reto está en la Liga MX, donde la presión y la competencia son constantes.

Cruz Azul vs América: así se vive el Clásico Joven

Con pasado en ambos equipos, Núñez explicó que este enfrentamiento tiene un significado especial para quienes lo disputan dentro de la cancha: “Me tocó estar en el equipo de Cruz Azul cuando hacía años que no se le ganaba al América. Esa rivalidad era lo que nosotros sentíamos al llegar a ese partido. Más allá de que la rivalidad está siempre y el objetivo es conseguir el triunfo, al estar del otro lado uno le quiere ganar. Son partidos diferentes; no importa quién esté arriba o abajo en la tabla, se viven de otra manera porque se sabe que todos los ojos estarán puestos en ese clásico”.

El uruguayo también recordó el momento en el que tuvo que cambiar de camiseta, en una decisión que no fue sencilla en lo personal: “Para mí fue complicado porque tengo un cariño por Cruz Azul que nadie me quita. En ese momento, el técnico Sergio Markarián ya sabía que no me tendría en cuenta en lo futbolístico. Preferí hablar con la gente del club y dar un paso al costado. Surgió la posibilidad del América a través del ‘Ruso’ Brailovsky, quien me contactó. Todo fue muy rápido; se decidió y cerró en dos o tres días. Cuando uno siente cariño por un club y se va al rival clásico, la afición no lo toma bien, pero soy profesional. Tengo que defender los colores del club que me paga y hacerlo de la mejor manera. A veces sale bien y otras mal; en mi caso, salió mal”.

Esa decisión, reconoció, terminó cerrándole puertas en el fútbol mexicano. “Una vez que te vas de un equipo grande como Cruz Azul al América, las puertas indirectamente se te cierran”, comentó, al hablar de las consecuencias de aquel movimiento.

El presente de Cruz Azul y la exigencia en América

Sobre el momento actual de la Máquina, Núñez considera que, pese a los altibajos recientes, el equipo tiene argumentos para competir en la fase final del torneo: “He visto los últimos encuentros donde no han podido conseguir victorias; me parece que, sacando a Pachuca, han jugado con equipos inferiores y los resultados no han sido los que la afición espera. Sin embargo, son sublíderes y estarán en la liguilla. Ahí es cuando todo cambia y es el momento de apretar el acelerador, como hacíamos nosotros, para conseguir resultados positivos y alcanzar la otra estrella”.

Finalmente, también analizó la exigencia que existe en un club como América, especialmente en momentos donde el gol no llega con facilidad: “Más allá de la exigencia del club, la exigencia debe ser personal. Si te van a buscar a Brasil, Uruguay o España es porque saben que puedes ser diferente al resto. La presión de rendir a la altura del club debe estar presente. Equipos como Cruz Azul, Monterrey o Tigres siempre traen jugadores importantes que a veces no rinden; yo mismo me incluyo en el caso de mi paso por el América. El rival también juega y hay días mejores que otros, pero la exigencia siempre es mutua entre el club y el jugador”.

Con esta visión, Richard Núñez deja claro que el Clásico Joven no solo se juega en la cancha, sino también en la historia, la presión y las decisiones que marcan la carrera de los futbolistas. Además, pone sobre la mesa un debate vigente: para Cruz Azul, la prioridad sigue siendo la Liga MX.

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