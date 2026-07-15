Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026 en vivo: fecha, horario y dónde ver la etapa 12 Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saone

El mexicano afrontará una jornada de 179.1 kilómetros, con un trazado favorable para los velocistas

Tour de Francia 2026: fecha, horario y dónde ver la etapa 12 | Claro Sports

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 se disputará este jueves 16 de julio entre el Circuito Nevers Magny-Cours y Chalon-sur-Saône. El pelotón recorrerá 179.1 kilómetros en una jornada llana que contará con 1,800 metros de desnivel positivo. Las acciones darán inicio en punto de las 5:30 horas (tiempo del centro de México) y se podrán seguir en vivo y en directo para México a través de ESPN.

Isaac del Toro volverá a competir con el UAE Team Emirates-XRG en un recorrido que ofrece pocas dificultades montañosas. El perfil puede favorecer a los equipos de los velocistas, aunque las escapadas buscarán construir una diferencia antes de los kilómetros finales en Chalon-sur-Saône.

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: ¿Cuándo corre el mexicano la etapa 12 de Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saône?

La salida neutralizada está programada para las 13:30 horas de Francia, mientras que el inicio oficial será a las 13:40. En la Ciudad de México, la jornada comenzará a las 05:30 horas, con el banderazo real previsto para las 05:40, tiempo del centro del país.

La llegada está calculada alrededor de las 17:29 horas locales, aproximadamente a las 09:29 horas de México, si el pelotón mantiene un promedio de 47 kilómetros por hora. El recorrido incluye un sprint intermedio en Decize, ubicado en el kilómetro 45.8.

México y Centroamérica : 5:30 horas

: 5:30 horas Estados Unidos Este : 7:30 horas

: 7:30 horas Estados Unidos Pacífico : 4:30 horas

: 4:30 horas Colombia : 6:30 horas

: 6:30 horas Argentina: 8:30 horas

Altimetría de la etapa 12 del Tour de Francia | Tour de Francia Oficial.

¿Dónde ver en vivo a Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026? TV y online

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 podrá seguirse en México a través de ESPN. La transmisión online estará disponible mediante los servicios de streaming que incluyan la señal de la cadena deportiva, de acuerdo con la disponibilidad de cada proveedor. La cobertura comenzará desde las primeras horas de la mañana en México y permitirá seguir el desempeño de Isaac del Toro, los intentos de fuga y la posible definición mediante un sprint en Chalon-sur-Saône.

Además en Claro Sports tendremos lo más destacado de la jornada en nuestros highlights, cuya transmisión comenzará a las 13:30 horas tiempo del centro de México.

En cuanto a Colombia, la transmisión está disponible mediante las señales de Caracol TV y Canal RCN; en España por TVE, RTVE Play, EiTB, Eurosport, HBO Max.

Tour de Francia 2026: calendario, etapas y recorridos

La duodécima fracción se disputará un día después de la etapa llana entre Vichy y Nevers, de 161.3 kilómetros. El viernes 17 de julio, la competencia continuará con un recorrido ondulado de 205.8 kilómetros entre Dole y Belfort.

El trayecto de este jueves incluye tres ascensos de cuarta categoría: la Côte de Lanty, de 2.1 kilómetros al 4%; la Côte de Cuzy, de 2.5 kilómetros al 4.5%; y la Côte de Montagny-lès-Buxy, de 2.7 kilómetros con una pendiente promedio del 4.3%.

El Tour de Francia 2026 continuará posteriormente con jornadas de montaña en Le Markstein Fellering, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette y Alpe d’Huez. La edición finalizará el domingo 26 de julio con la etapa 21 entre Thoiry y los Campos Elíseos de París.

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