José Saturnino Cardozo aclara su futuro y recuerda la posibilidad de Alajuelense

El entrenador tendrá un nuevo destino tras su salida de Municipal Liberia.

Cardozo quedó sin equipo tras su salida de Municipal Liberia | @ADMLiberia

Tras el abrupto final de su ciclo en Municipal Liberia, José Saturnino Cardozo comienza a planificar su próximo paso como entrenador. El técnico paraguayo, que llevó al conjunto pampero a disputar dos semifinales consecutivas antes de la pérdida administrativa de la categoría, aseguró que no tiene prisa por volver a dirigir y aprovechó para referirse a los rumores que, hace algunos meses, lo vincularon con Liga Deportiva Alajuelense.

La salida de Cardozo no estuvo relacionada con cuestiones deportivas, sino con la revocatoria de la licencia de Municipal Liberia, que dejó al club fuera de la Primera División de Costa Rica. Mientras gran parte del plantel ya encontró nuevos destinos, el entrenador continúa trabajando como comentarista durante el Mundial 2026 y analiza con calma cuál será el siguiente desafío de su carrera.

En declaraciones recientes a Acción 360, el paraguayo explicó que primero aprovechará unos días para descansar junto a su familia antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro profesional. “La otra semana ya regreso a México para estar con la familia, descansar un rato y después veremos qué pasa. Uno en el fútbol nunca sabe lo que puede pasar, así que vamos a esperar otra oportunidad. No me gusta tomar decisiones apresuradas; si aparece un buen proyecto lo analizaremos y tomaremos la mejor decisión”, afirmó en declaraciones extraídas por FútbolCentroamerica.

Cardozo dejó claro que no siente la necesidad de aceptar la primera propuesta que reciba. Por el contrario, considera que este es el momento ideal para evaluar con tranquilidad las opciones que puedan surgir, ya sea en Costa Rica, en México, en Paraguay o en cualquier otro mercado donde aparezca un proyecto deportivo atractivo.

El interés de Alajuelense

Durante la conversación también fue consultado por los rumores que lo acercaron a Alajuelense antes de que el club rojinegro terminara contratando al español Ismael Rescalvo para reemplazar a Óscar Ramírez. El entrenador confirmó que sí existió un acercamiento, aunque nunca pasó de un contacto inicial. “Tengo entendido que en algún momento hablaron con mi representante, pero quedó ahí. Yo estaba muy enfocado en Liberia; estábamos peleando por clasificar y no era el momento de analizar una oferta siendo todavía entrenador del club. Al final ellos tomaron la decisión de traer otro entrenador, seguramente pensando en lo que necesitaba su equipo”, explicó.

Ahora, con el mercado de entrenadores en movimiento y varias instituciones buscando nuevos proyectos, el nombre del paraguayo vuelve a aparecer como una alternativa interesante. Su paso por Municipal Liberia dejó una imagen positiva después de convertir al equipo en protagonista del campeonato y potenciar a varios futbolistas jóvenes que hoy ya encontraron nuevos destinos.

Por el momento, la prioridad de José Saturnino Cardozo será descansar y compartir tiempo con su familia. Después llegará el momento de escuchar ofertas y decidir cuál será el próximo capítulo de una carrera que, según él mismo reconoce, todavía tiene mucho camino por recorrer.

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