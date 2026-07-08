René Higuita alza la voz: prepara su defensa tras extinción de dominio en su contra

El histórico exarquero de la Selección Colombia se pronunció después de que un juez decretara extinción de dominio en su contra.

René Higuita, exjugador colombiano | Vizzor

René Higuita, fuera del fútbol, estuvo implicado en un proceso judicial que encendió alarmas. Hace un par de días, confirmaron que un juez de Medellín decretó extinción de dominio para un apartamento a su nombre, el cual tenía un origen ilícito que se vinculaba con integrantes del Cartel de Medellín. Su inmueble pertenecía a Gustavo Cuartas, testaferro de William Moncada y Gerardo Kiko Moncada en un presunto ocultamiento de bienes del narcotráfico.

El ocultamiento de la propiedad, según el fallo judicial, llevó a que el Estado inicie trámites para tomar la propiedad. Todo esto se dio mientras Higuita se encontraba en los Estados Unidos palpitando la Copa del Mundo. Por supuesto, el fallo terminó cayendo como un baldado de agua fría.

René Higuita anticipó recursos legales en su defensa

Ante esto, Higuita tomó la determinación de pronunciarse en redes sociales y declarar que la propiedad fue adquirida legalmente por medio de una permuta. El origen, según manifestó, había sido totalmente legítimo tras haber entregado dos apartamentos en el negocio. A través de sus redes sociales, se defendió ante las decisiones judiciales.

“Años después se conoció que dicho inmueble había pertenecido a una persona que posteriormente fue identificada como testaferro del Cartel de Medellín, situación que desconocía por completo al momento de la adquisición. Es importante precisar que, incluso de acuerdo con las pruebas aportadas por la propia Fiscalía dentro del proceso, esa persona no registraba antecedentes penales ni investigaciones para la época en que se celebró la negociación. Al igual que cualquier ciudadano en una circunstancia similar, fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilíticas”, aseveró Higuita.

Higuita anuncia apelación

Si bien el exjugador manifestó respetar las decisiones de la justicia, anunció que ejercerá recursos legales para presentar la apelación del caso. En el mismo comunicado, declaró que nunca ha sido condenado ni investigado por ningún delito, y hasta en la decisión judicial, el juez ha reconocido la condición de buena fe, por lo que la decisión cae sobre el inmueble directamente.

“Lamento profundamente esta situación, no solo por el perjuicio económico que representa, sino también por la evidente sensación de injusticia que produce. Aunque respeto las decisiones judiciales y acudiré a los mecanismos legales para controvertirlas, resulta inevitable advertir que, además de haber perdido los dos apartamentos que entregué como parte de la permuta, con esta decisión también se pretende extinguir el derecho de dominio sobre el inmueble ubicado en El Poblado, adquirido de buena fe y con bienes de origen plenamente ilícito”, complementó.

Comunido a la opinión pública sobre proceso de extinción de dominio. pic.twitter.com/VAPlylMP2p — René Higuita (@higuitarene) July 8, 2026

Entretanto, en medio del proceso legal, Higuita deja claro que nunca ha cometido un delito o al menos tener vínculo con actividades criminales. Será una batalla legal en la que Higuita buscará, por la apelación, recuperar su inmueble en el barrio El Poblado de la capital antioqueña.

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