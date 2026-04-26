Pico y placa en Bogotá para este 27 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa en Bogotá el lunes 27 de abril.

Vía en Bogotá. – Luisa González, Reuters.

El pico y placa es uno de los temas que todos los hogares de la ciudad de Bogotá tiene que tener en mente día tras día. Los habitantes de la capital de la república viven y experimentan uno de los tráficos más pesados de Sudamérica y la medida se ha implementado para hacerlo más llevadero. En Claro Sports le traemos todos los detalles para el lunes 27 de abril.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este lunes 27 de abril de 2026?

Para este lunes, los vehículos particulares con placas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 0, 6, 7, 8 y 9 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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