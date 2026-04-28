Feria del Libro Bogotá 2026: guía completa con invitados, fechas, boletas y programación

El tradicional evento cultural tiene una amplia oferta de actividades para disfrutar en los pabellones de Corferias.

Feria del Libro de Bogotá. – Raúl Arboleda, AFP.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) alcanza su edición número 38 en 2026, consolidándose como el evento cultural más relevante de Colombia y uno de los más importantes de América Latina. Organizada por la Cámara Colombiana del Libro y Corferias, esta edición despliega una oferta que integra literatura, ciencia y tradiciones ancestrales en un espacio de 53.000 metros cuadrados.

¿Cuándo empieza y termina la Feria del Libro en Bogotá 2026?

La FILBo 2026 se lleva a cabo desde el martes 21 de abril hasta el lunes 4 de mayo. Durante estos 14 días, el recinto ferial de Corferias abre sus puertas en un horario habitual de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., extendiéndose en fechas especiales según la programación cultural. El evento no solo se limita al recinto físico, sino que se extiende a diferentes puntos de la ciudad a través de la estrategia FILBo Ciudad, que incluye bibliotecas públicas, librerías y centros culturales en diversas localidades de Bogotá.

FilBo 2026: estos son los invitados, fechas y programación completa

La programación de este año cuenta con más de 2.000 eventos. Entre los invitados destacados se encuentran autores nacionales como Yolanda Ruiz, Gustavo Duncan, Simón Vargas, Virginia Petro de León y Jorge Eliécer Valbuena. La agenda incluye el Salón Internacional de Negocios, realizado los días 27 y 28 de abril, enfocado en el sector profesional editorial.

Los asistentes pueden encontrar una oferta diversa que abarca desde lanzamientos de libros y firmas de autógrafos hasta debates sobre inteligencia artificial, sostenibilidad y transformación social. El Pabellón LEO ofrece experiencias como ‘Melodía capitalina’, mientras que el Pabellón 5A, gestionado por Idartes, centraliza conversatorios sobre memoria y territorio. La programación detallada se puede consultar y filtrar por fechas, públicos y temáticas en el sitio web oficial de la feria.

Feria del Libro Bogotá 2026: precio de las boletas y dónde comprar

El acceso a la feria tiene un costo diferenciado según la edad de los asistentes. Para el público general y mayores de 12 años, la boleta tiene un precio de 14.000 pesos. Los niños entre 6 y 12 años pagan una tarifa de 11.500 pesos, mientras que los menores de 5 años ingresan sin costo bajo la supervisión de un adulto.

Las entradas se pueden adquirir de manera presencial en las taquillas de Corferias durante los días del evento. No obstante, la organización recomienda la compra digital a través del portal oficial de la FILBo para evitar filas y asegurar el ingreso en días de alta afluencia. Es importante recordar que el aforo es limitado en ciertos auditorios y pabellones específicos.

¿Qué país es el invitado en la FilBo 2026?

India es el país Invitado de honor en la FILBo 2026. Su presencia se materializa en un pabellón diseñado bajo la inspiración del valle de Spiti y la arquitectura tradicional Nalukettu. La delegación india presenta una exhibición colectiva de aproximadamente 350 títulos en diversos idiomas, incluyendo traducciones al español.

El enfoque de India en esta edición trasciende lo literario para mostrar su desarrollo científico y tecnológico, con especial énfasis en su programa de exploración espacial. El pabellón cuenta con zonas infantiles inspiradas en sus bosques y espacios de encuentro profesional que reflejan la transformación de esta nación en las últimas décadas. Esta participación busca fortalecer los lazos culturales y comerciales entre el sur de Asia y el mercado editorial latinoamericano.

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