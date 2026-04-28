Claro acelera la expansión de la 5G en Colombia y conecta cuatro nuevos municipios

Claro anunció la llegada de su red 5G a Caucasia (Antioquia), Sibaté (Cundinamarca), Acacías y San Martín (Meta), fortaleciendo la expansión de esta tecnología en Colombia.

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Claro Colombia anunció la llegada de su red 5G a Caucasia (Antioquia), Sibaté (Cundinamarca), Acacías y San Martín (Meta), fortaleciendo la expansión de esta tecnología en Colombia y alcanzando cobertura en 63 ciudades y municipios del país, incluyendo a San Andrés, Leticia, Riohacha y Quibdó.

Con este despliegue, la compañía continúa avanzando en la expansión de la conectividad móvil de última generación, ampliando el acceso a una red que ofrece mayores velocidades, menor latencia y mayor capacidad, habilitando nuevos usos digitales para ciudadanos, empresas y entidades públicas.

“La expansión de la red 5G refleja nuestro compromiso con una conectividad de última generación que llegue a más regiones y acompañe el desarrollo productivo y social del país. Seguimos avanzando con infraestructura que habilita la innovación y permite que más personas accedan a mejores servicios digitales”, afirmó Hugo Salazar, director de Ingeniería de Claro Colombia.

Actualmente, la red 5G de Claro cuenta con cerca de 2.300 estaciones base activas y soporta más del 18% del tráfico total de la compañía. En las zonas con cobertura 5G, este indicador supera el 40%, lo que evidencia la creciente adopción de esta tecnología. A marzo de 2026, 6,2 millones de clientes han generado tráfico en la red 5G de Claro en el país.

Para acceder al servicio, los usuarios solo necesitan estar en una zona de cobertura y contar con un equipo compatible. La compañía ofrece más de 60 modelos de teléfonos 5G desde $399.900, disponibles en #400, tienda.claro.com.co y Centros de Atención y Ventas.

Además, Claro continúa fortaleciendo la calidad de su servicio 4G en estos territorios. De acuerdo con el más reciente reporte “Yo mido la calidad” de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), a febrero de 2026 Claro es el operador que registra las mayores velocidades de internet móvil en Caucasia, con 19,81 Mbps de descarga y 12,48 Mbps de carga; en Sibaté, con 17,08 Mbps y 10,46 Mbps; y en San Martín, con 22,71 Mbps y 9,77 Mbps, respectivamente, consolidando el liderazgo de Claro en conectividad en regiones apartadas del país.

La velocidad de descarga hace referencia a la rapidez para recibir información, como videos, páginas web o archivos, mientras que la de carga mide qué tan rápido se envía contenido desde el dispositivo.

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