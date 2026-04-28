Europa League 2026, semifinales en vivo: dónde ver los partidos de IDA, horarios y posibles alineaciones

Aston Villa, Nottingham Forest, SC Freiburg y SC Braga se disputan en 180 minutos el boleto a la gran final del torneo continental

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La UEFA Europa League 2026 ya tiene a sus cuatro protagonistas en semifinales, en una antesala que concentra estilos, historia y momentos distintos en el fútbol europeo. Con la temporada en juego, Aston Villa, Nottingham Forest, SC Freiburg y SC Braga se disputan en 180 minutos el boleto a la gran final del torneo continental.

Los partidos de ida se disputarán el jueves 30 de abril, mientras que los encuentros de vuelta se jugarán el 7 de mayo. Ambos compromisos arrancarán de manera simultánea a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, lo que obligará a los aficionados a dividir su atención entre dos duelos que prometen intensidad. En territorio mexicano, los encuentros podrán seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Uno de los cruces más atractivos será el enfrentamiento entre Aston Villa y Nottingham Forest, dos clubes ingleses que garantizan la presencia de la Premier League en la final. En paralelo, el SC Freiburg buscará continuar su histórica campaña ante un SC Braga que llega impulsado por una remontada que marcó su camino hasta esta instancia.

¿Quiénes son los favoritos de las semifinales en la UEFA Europa League, según la IA?

De acuerdo con distintos modelos de análisis basados en inteligencia artificial, el Aston Villa parte como uno de los equipos con mayores probabilidades de avanzar a la final. Su regularidad en el torneo y el peso de la Premier League suelen inclinar la balanza en este tipo de predicciones.

En la otra llave, el SC Freiburg aparece con ligera ventaja por su orden táctico y la contundencia que mostró en rondas previas. Sin embargo, el SC Braga se presenta como un rival incómodo, especialmente tras demostrar capacidad de reacción en escenarios adversos.

El Nottingham Forest, por su parte, se mantiene como una incógnita dentro de los pronósticos. Su historia en competiciones europeas y su capacidad para competir en eliminatorias lo colocan como un contendiente que puede romper cualquier predicción.

Criterios de desempate en la Europa League 2026: ¿Cuenta el gol de visitante?

Uno de los puntos clave en estas semifinales es el formato de desempate. Desde hace algunas temporadas, la UEFA eliminó la regla del gol de visitante, por lo que ya no existe un valor adicional por marcar fuera de casa.

Si el marcador global termina empatado tras los dos encuentros, la eliminatoria se definirá en tiempos extra y, de ser necesario, en tanda de penales. Este cambio ha llevado a los equipos a plantear series más equilibradas, sin la presión de buscar ventaja específica como visitante.

¿Cuáles son las posibles alineaciones para las semifinales de la Europa League 2026?

De cara a estos compromisos, los equipos llegarán con sus mejores elementos disponibles, conscientes de lo que está en juego.

Aston Villa: Emiliano Martínez, Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Youri Tielemans, Amadou Onana, John McGinn, Morgan Rogers, Emiliano Buendía y Ollie Watkins

Nottingham Forest: Stefan Ortega, Nicolas Dominguez, Zach Abbott, Murillo, Morato, James McAtee, Ryan Yates, Morgan Gibbs-White, Dilane Bakwa, Chris Wood y Dan Ndoye

Freiburg: Noah Atubolu, Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo, Maximilian Eggestein, Johan Manzambi, Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo y Igor Matanovic

Braga: Lukas Hornicek, Gustaf Lagerbielke, Paulo Oliveira, Bright Arrey-Mbi, Victor Gomez, Jean-Baptiste Gorby, Florian Grillitsch, Gabriel Moscardo, Mario Dorgeles, Ricardo Horta y Pau Victor

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