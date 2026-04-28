Hoy No Circula este 29 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el miércoles en CDMX y Edomex?

Este miércoles 29 de abril de 2026, el Hoy No Circula se aplica de manera habitual y afecta a vehículos con engomado rojo

¿Qué autos no circulan este miércoles 29 de abril? | Reuters

La calidad del aire en el Valle de México sigue bajo observación de cara al miércoles 29 de abril de 2026, con autoridades y automovilistas pendientes de posibles medidas adicionales. Tras la activación de la Fase 1 de contingencia ambiental durante el fin de semana por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se descarta la aplicación del Doble Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

Los registros de contaminantes, en especial de ozono, se han mantenido en niveles altos en varias estaciones de monitoreo, lo que obliga a una supervisión constante de las condiciones atmosféricas. En este contexto, se recomienda a los conductores seguir de cerca los comunicados oficiales para confirmar si habrá nuevas restricciones, mientras el programa Hoy No Circula continúa operando con normalidad por ahora.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el miércoles 29 de abril de 2026 y cuáles sí?

Este miércoles 29 de abril, el programa Hoy No Circula se aplica de manera normal para los automóviles con las siguientes características:

Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2

Estos autos no podrán circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

Por otro lado, sí pueden circular sin restricciones:

Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Transporte público

Vehículos de emergencia y servicios

Es importante recordar que las restricciones aplican de forma habitual, siempre y cuando no exista una contingencia ambiental activa que modifique estas condiciones.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El programa Doble Hoy No Circula se activa cuando los niveles de contaminación rebasan los parámetros fijados por las autoridades ambientales. Esta medida busca disminuir la exposición de la población a contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire.

Su aplicación responde al monitoreo permanente de la atmósfera, por lo que puede ajustarse en cualquier momento. Elementos como la intensa radiación solar, las altas temperaturas y la concentración de ozono son determinantes para que la CAMe decida aplicar estas restricciones.

Horario del Hoy No Circula miércoles 29 de abril en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula opera en un horario de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. Durante ese lapso, los vehículos que tengan restricciones deben suspender su circulación.

Quienes no respeten estas disposiciones se exponen a sanciones, ya que la medida busca regular el tránsito vehicular y contribuir a la reducción de contaminantes en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Incumplir con el programa Hoy No Circula puede generar multas económicas para los conductores. Las sanciones van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un pago aproximado de entre 2,000 y 3,000 pesos mexicanos.

A esto se suma la posibilidad de que el vehículo sea remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y resguardo. Ante este escenario, es clave verificar las restricciones vigentes y atender las indicaciones oficiales antes de circular.

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