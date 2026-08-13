Pico y placa en Bogotá para este 14 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Llega el último día laboral de la semana para muchos bogotanos y acá en Claro Sports puede consultar el pico y placa correspondiente.

Pico y placa Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

Los bogotanos continúan con sus actividades habituales y muchos de ellos utilizan un vehículo como medio de transporte para realizar sus vueltas personales. Es por eso que en Claro Sports diariamente le recordamos el pico y placa, esto para que lo tenga en cuenta y se mantenga informado sobre la norma.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este viernes, 14 de agosto de 2026

Para ese último día de esta semana no podrán circular por las calles los carros que tengan placas finalizadas en números 1, 2 ,3, 4 y 5. Es vital acatar la ley para así evitar problemas con las autoridades de tránsito. Por otra parte, vehículos con matriculas en 6, 7, 8 , 9 y 0 sí pueden salir sin problemas.

El horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital de Colombia ya está establecido y no tiene modificaciones. Según la secretaria de movilidad, este inicia a las 6:00 a.m. y culmina a las 9:00 p.m. Se debe reiterar que durante ese tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Actualmente, las motos continúan libres de esta medida. Tampoco aplican los medios de transporte alternativos como bicicletas y patinetas (sean normales o eléctricas), ni los vehículos de prensa, ambulancias y transporte para personas con discapacidad. Si requiere usar su carro de forma urgente durante la restricción, la única opción disponible es pagar el pico y placa solidario.

¿Cuáles son las multas por incumplir el pico y placa?

Si saca su carro durante la restricción, la multa de tránsito por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Tenga en cuenta que a este valor debe añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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