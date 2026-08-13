Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 12 de agosto de 2026
En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores para las loterías y chances colombianas para el miércoles 12 de agosto.
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La no actividad de los sorteos de las loterías tras lo ocurrido en el territorio colombiano a causa del terremoto del lunes 10 de agosto sigue vigente. No obstante, las chances colombianas si siguen su curso de manera normal. Así las cosas, en Claro Sports les contamos los detalles de las loterías y chances colombianas para el miércoles 12 de agosto.
Resultados de chances hoy, 12 de agosto
- Dorado: Mañana 1728 – La 5ta 8 – Tarde 1948 – La 5ta 0
- Culona: Día 3243 – Noche 8664
- Astro Sol: 8829 – Signo Cáncer
- Astro Luna: 9660 – Signo Géminis
- Pijao de Oro: 3904 – La 5ta 8
- Paisita: Día 5731 – La 5ta 0 – Noche 3146 – Tigre
- Chontico: Día 2763 – La 5ta 0 – Noche 3008 – La 5ta 8
- Cafeterito: Tarde 0630 – La 5ta 4 – Noche 5321 – La 5ta 5
- Sinuano: Día 2849 – La 5ta 4 – Noche 3238 – La 5ta 0
- Cash Three: Día 464 – Noche 281
- Play Four: Día 8558 – Noche 5651
- Samán: Día 2580
- Caribeña: Día 6226 – La 5ta 2 – Noche 9479 – La 5ta 9
- Motilón: Tarde 7356 – La 5ta 0 – Noche 0431 – La 5ta 8
- Fantástica: Día 7458 – La 5ta 5 – Noche 4172 – La 5ta 6
- Antioqueñita: Día 5742 – La 5ta 0 – Tarde 7639 – La 5ta 6
- Evening: 4433