Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 12 de agosto de 2026

En Claro Sports pueden enterarse de todos los números ganadores de un nuevo sorteo del Baloto y Baloto Revancha del miércoles 12 de agosto.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

Las loterías de Baloto y Baloto Revancha son unos de los pocos juegos de azar que no han frenado su actividad después del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Ahora, el ganar este acumulado podría significar darle una nueva vida a cualquier familia afectada. En Claro Sports les contamos los detalles del sorteo del miércoles 12 de agosto.

Resultados Baloto hoy, 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 11 – 13 – 15 – 16 – 42 – 08

11 – 13 – 15 – 16 – 42 – Nuevo acumulado: $53.200 millones de pesos.

Resultado Baloto 12 de miércoles | baloto.com

Resultados Revancha hoy, 12 de agosto de 2026

Números ganadores: 16 – 23 – 33 – 36 – 42 – 01

16 – 23 – 33 – 36 – 42 – Nuevo acumulado: $10.600 millones de pesos.

Resultado Baloto Revancha 12 de agosto | baloto.com

Así puede jugar al Baloto

En este caso, el jugador deberá escoger cinco números base entre el 1 y 45, además de una súperbalota numerada que va entre el 1 y 16. El objetivo va encaminado a apuntarle a la mayor cantidad de aciertos posibles, ya que de ahí depende el tamaño del premio. SI usted le atina a todo, se lleva el premio mayor acumulado, el cual va creciendo a medida de que no cae. Baloto es el juego principal, pero usted decide si también participa en Revancha con un pequeño valor adicional.

Puntos para comprar el Baloto

Hay varios establecimientos autorizados para vender el juego, tales como comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio. Estos se identifican con el logotipo del juego. Por otro lado, desde hace un tiempo, la compañía habilitó una plataforma en el sitio web donde las personas pueden registrarse y hacer su pronóstico digitalmente.

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