Luis Díaz anuncia ayudas para damnificados en Colombia por el terremoto: así puede colaborar con su gestión

De la mano de su fundación, Luis Díaz se une a las ayudas humanitarias para las personas damnificadas por el terremoto.

Luis Díaz en pretemporada con Bayern Múnich | Reuters

La emergencia a nivel local por el terremoto en Colombia sigue activa y los jugadores de fútbol no son ajenos a la situación. Varios de ellos se han manifestado en sus redes sociales e inclusive las ayudas empiezan a llegar por parte de ellos, en el caso más reciente es por parte de Luis Díaz.

La mayoría de futbolistas que hacen parte de la Selección Colombia juegan en el extranjero, ya que su nivel hace que tengan un lugar en ligas de distintas partes del mundo. ‘Lucho’ milita en Alemania con el Bayern Múnich y después de lo que fue su participación con la ‘Tricolor’ en el Mundial, volvió a concentrar con el equipo bávaro.

Desde el exterior tal vez se hace más complejo ayudar, aunque tampoco es imposible. Esa es la consigna de ciertos jugadores como Jhon Arias y ahora Díaz. Recordemos que el extremo de Palmeiras ya ha enviado tres aviones con donaciones para toda la población que está sufriendo en carne propia las consecuencias del temblor.

Luis Díaz no deja sola a Colombia

Por medio de un video difundido a través de redes sociales, el ‘Guajiro’ puso a disposición su fundación ubicada en la ciudad de Barranquilla como punto de acopio. Junto a su esposa, Geraldine Ponce, quieren hacer llegar a todas aquellas personas afectadas algún tipo de ayuda en este difícil momento.

Además, ‘Lucho’ le hizo un llamado a empresas, marcas, amigos y a cualquier ciudadano a que se una a la causa. “Estamos pasando días difíciles en nuestro país y creemos que hoy más que nunca debemos estar unidos. Todos llevamos la misma camiseta”, afirmó el futbolista.

Las donaciones se pueden hacer llegar a la Casa Dann Carlton Barranquilla, en la dirección carrera 52C #96-101. Díaz detalló que la aerolínea Latam ayudará a llevar a los damnificados esas donaciones. Están recibiendo kits de aseo, medicinas, alimentos no perecederos, entre otros productos.

Luis Díaz y su mensaje de apoyo a los afectados.



También envió ayudas por medio de su fundación.



Y quién pueda colaborar. Centro de acopio:



Casa Dann Carlton Barranquilla – Carrera 52C #96-101



Miércoles, jueves y viernes



8:00 a.m. a 7:00 p.m. pic.twitter.com/bO3xgz7P9D — George Michael (@GMDLHM) August 12, 2026

Ese punto de acopio estará abierto de 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Puede acercarse este jueves y viernes para colaborar si así lo desea. Vale la pena mencionar que junto a su fundación, Díaz ya ha enviado suministros a distintas zonas del país.

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