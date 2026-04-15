Pico y placa en Bogotá para este 16 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles son las restricciones de pico y placa, en territorio bogotano, para este jueves 16 de abril de 2026.

Consulta si tu vehículo tiene restricción mañana. | @SectorMovilidad

La semana sigue su curso en territorio bogotano. Debe tener muy en cuenta la restricción de pico y placa, por lo que la mitad de vehículos particulares no podrán circular por las calles de la capital. Esto es lo que debe saber rumbo a las medidas de este jueves 16 de abril.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este jueves, 16 de abril de 2026?

Pensando en este jueves, por ser día par, podrán circular los vehículos con placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. De lo contrario, las matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 deberán estar guardadas. Si le toca el pico y placa, se recomienda buscar otros medios de transporte alternativos.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Así como es habitual, los horarios son fijos. La medida cobija todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Si a usted le toca el pico y placa, es mejor no salir para evitar multar y contratiempos.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Por supuesto, las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla, así como los que pagan el pico y placa solidario. Otros medios exentos les corresponde a servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa se tasa en 15 salarios mínimos legales vigentes, cifra que corresponde a $875.452 pesos colombianos. Por otro lado, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado. Allí entran otros gastos en patios y grúas.

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