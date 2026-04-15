Resultado MiLoto hoy, 14 de abril de 2026: estos son los números ganadores

Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de MiLoto, entregado este martes 14 de abril de 2026.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

La actividad del azar no se detiene. Luego de que en los últimos días cayera el premio de MiLoto, se ha reiniciado el monto a premiar yaún no ha dado en el blanco. A través de Claro Sports, consulte todos los resultados aquí:

Resultado de MiLoto este martes, 14 de abril de 2026

Números ganadores: 15 – 16 – 17 – 22 – 26

15 – 16 – 17 – 22 – 26 Nuevo acumulado: $160 millones de pesos.

Así se juega MiLoto

La dinámica es muy sencilla para aspirar por el premio mayor de MiLoto. Usted puede apostar de forma manual, eligiendo un total de cinco números, entre 1 y 59, para configurar su cartón. De lo contrario, se le podrá asignar uno de forma automática.

Procedimiento para cobrar los premios

En caso de que usted llegue a obtener un monto relativamente menor, no hay lío en que reclame su premio en cualquier punto de venta autorizado, siempre y cuando no exceda con los valores estipulados. De lo contrario, deberá dirigirse a una oficina especializada y reunir toda la documentación pertinente, así como seguir los pasos en el reverso del tiquete o la página web.

Te puede interesar: