Rating Colombia del 14 de abril de 2026, según CNC: ¿Cómo le fue al partido de la Selección Femenina?

Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este martes 14 de abril de 2026.

Selección Colombia Femenina | Joaquín Sarmiento – AFP

El fútbol volvió a adueñarse del liderato. Más personas se contagian de la Selección Colombia, además de que el horario prime favoreció para que picara en punta, como regularmente lo hacen los realities sobre las 8 de la noche. A través de Claro Sports, consulte cuáles fueron los espacios más vistos:

Rating en Colombia del 13 de abril de 2026, según CNC

Así quedó el escalafón:

Gol Caracol (Colombia vs Venezuela) – 10.27% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 8.46% Noticias Caracol de las 12:30 m. – 5.48% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 4.81% Vecinos – Caracol TV – 4.77% La Casa de los Famosos – RCN TV – 4.26% Espacio Político (Partido MIRA) – Caracol TV – 4.21% Fútbol RCN (Colombia vs Venezuela) – 3.90% Tormenta de Pasiones – Caracol TV – 3.77% Leyla – Caracol TV – 3.54%

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina?

Después de vencer a Chile, le espera un duelo entre ‘pesos pesados’ en el liderato de la tabla. La escuadra dirigida por Ángelo Marsiglia tendrá que viajar a Argentina para jugar frente la ‘Albiceleste’ y definir quién se adueña del liderato de la Liga de Naciones. Dicho compromiso será el sábado 18 de abril a partir de las 6:00 de la tarde (hora COL).

Parrilla futbolera de este miércoles, 15 de abril del 2026:

Estos son los partidos más destacados a seguir hoy:

2:00 p.m. | Arsenal vs Sporting de Lisboa | Champions League.

2:00 p.m. | Bayern Munich vs Real Madrid | Champions League.

5:00 p.m. | Cruzeiro vs Universidad Católica | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Club Libertad vs Rosario Central | Copa Libertadores.

5:00 p.m. | Racing vs Botafogo | Copa Sudamericana.

7:30 p.m. | Corinthians vs Santa Fe | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | Fluminense vs Independiente Rivadavia | Copa Libertadores.

7:30 p.m. | River Plate vs Carabobo | Copa Sudamericana.

8:00 p.m. | LA Galaxy vs Toluca | Concachampions.

9:00 p.m. | Independiente del Valle vs UCV | Copa Libertadores.

9:00 p.m. | Millonarios vs Boston River | Copa Sudamericana.

9:00 p.m. | América de Cali vs Alianza Atlético | Copa Sudamericana.

10:30 p.m. | Seattle Sounders vs Tigres UANL | Concachampions.

¿Cómo se mide el rating en Colombia y a cuánto equivale cada punto?

Normalmente, el Centro Nacional de Consultorías define el escalafón a través de porcentajes. Se recopilan datos de millones de decodificadores en territorio colombiano. Si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos días

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