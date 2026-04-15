¿Crisis de América y Cruz Azul o la MLS ya ha recortado distancias a la Liga MX?

MLS da golpe en Concachampions: Nashville y LAFC eliminan a América y Cruz Azul y avanzan a semifinales

La rivalidad de la MLS y la Liga MX | Alejandra Suárez/Reuters/Imago 7

La Concacaf Champions Cup volvió a ofrecer un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre la MLS y la Liga MX durante los cuartos de final disputados el martes 14 de abril. En esta ocasión, los reflectores se centraron en los resultados sorpresivos que marcaron la jornada, donde Nashville y Los Angeles FC lograron imponerse a dos de los clubes más importantes del fútbol mexicano, América y Cruz Azul, respectivamente, para asegurar su lugar en las semifinales.

El resultado más llamativo fue, sin duda, el de Nashville, que consiguió una victoria histórica en territorio mexicano. El equipo estadounidense se convirtió en el primer club de la MLS en ganar en el Estadio Azteca, un escenario tradicionalmente complicado para cualquier visitante. Antes de este encuentro, siete equipos de la liga estadounidense habían intentado salir con el triunfo del inmueble, pero solo habían conseguido dos empates y cinco derrotas, lo que resalta aún más la magnitud de este logro.

Estos resultados representan un nuevo impulso para los clubes de la MLS en su intento por acortar distancias ante los equipos mexicanos en enfrentamientos de eliminación directa. Sin embargo, a pesar de estos avances puntuales, la balanza histórica sigue inclinada de manera clara a favor de la Liga MX.

Desde el cambio de formato en 2018, cuando la competencia eliminó la fase de grupos para dar paso exclusivamente a rondas de eliminación directa, los equipos mexicanos han mantenido un dominio considerable en la Concachampions. Aunque la MLS ha logrado dar algunos golpes importantes en instancias clave, los resultados globales continúan favoreciendo al fútbol mexicano, que ha sabido imponer su jerarquía en la mayoría de las series.

Este nuevo episodio no solo alimenta la rivalidad entre ambas ligas, sino que también confirma que la distancia competitiva, si bien sigue siendo marcada, comienza a reducirse con actuaciones cada vez más sólidas por parte de los clubes estadounidenses.

Todas las eliminatorias de Liga MX vs MLS en Concachampions

Desde ese entonces, se han disputado 51 eliminatorias MLS vs Liga MX y en 32 avanzó el equipo del fútbol mexicano (62.75%). Solo una temporada (2022) los clubes MLS ganaron más eliminatorias (3 vs 2), en una campaña que terminó con el título del Seattle Sounders, quienes vencieron en la final a Pumas.

Cuartos vuelta 2026 | Cruz Azul 1-1 LAFC Cuartos vuelta 2026 | América 0-1 Nashville Octavos 2026 | Tigres 5-4 FC Cincinnati Octavos 2026 | América 2-1 Philadelphia Union Octavos 2026 | Toluca 6-3 San Diego Primera ronda 2026 | Pumas 2-4 San Diego Final 2025 | Cruz Azul 5-0 Vancouver Whitecaps (partido único) Cuartos 2025 | Pumas 3-3 Vancouver Whitecaps (avanza Whitecaps por goles de visitante) Cuartos 2025 | Tigres 3-2 LA Galaxy Octavos 2025 | Cruz Azul 4-1 Seattle Sounders Octavos 2025 | Monterrey 3-3 Vancouver Whitecaps (avanza Whitecaps por goles de visitante) Octavos 2025 | Tigres 4-2 FC Cincinnati Final 2024 | Pachuca 3-0 Columbus Crew (partido único) Semifinal 2024 | Monterrey 2-5 Columbus Crew Cuartos 2024 | América 9-2 New England Revolution Cuartos 2024 | Tigres 2-2 Columbus Crew (avanza el Crew 4-3 en penaltis) Cuartos 2024 | Monterrey 5-2 Inter Miami Octavos 2024 | Monterrey 3-1 FC Cincinnati Octavos 2024 | Tigres 4-2 Orlando City Octavos 2024 | Pachuca 6-0 Philadelphia Union Primera ronda 2024 | Tigres 4-1 Vancouver Whitecaps Final 2023 | LAFC 1-3 León Octavos 2023 | Orlando City 1-1 Tigres (avanza Tigres por goles de visitante) Cuartos 2023 | Atlas 2-3 Philadelphia Unión Final 2022 | Seattle Sounders 5-2 Pumas Cuartos 2022 | León 1-4 Seattle Sounders Cuartos 2022 | Pumas 3-3 New England Revolution (avanza Pumas 4-3 en penaltis) Cuartos 2022 | CF Montreal 1-2 Cruz Azul Octavos 2022 | CF Montreal 3-1 Santos Laguna Semifinal 2021 | Philadelphia Union 0-4 América Cuartos 2021 | Monterrey 5-2 Columbus Crew Cuartos 2021 | Cruz Azul 4-1 Toronto FC Cuartos 2021 | América 4-2 Portland Timbers Octavos 2021 | Toronto FC 3-2 León Final 2020 | Tigres 2-1 LAFC (partido único) Semifinal 2020 | LAFC 3-1 América (partido único) Cuartos 2020 | Atlanta United 1-3 América Cuartos 2020 | Tigres 5-0 NYCFC Cuartos 2020 | LAFC 2-1 Cruz Azul (partido único) Octavos 2020 | LAFC 3-2 León Semifinal 2019 | Sporting Kansas City 2-10 Monterrey Cuartos 2019 | Santos Laguna 6-2 NY Red Bulls Cuartos 2019 | Tigres 3-0 Houston Dynamo Cuartos 2019 | Atlanta United 1-3 Monterrey Octavos 2019 | Toluca 0-5 Sporting Kansas City Final 2018 | Chivas 3-3 Toronto FC (gana Chivas 4-2 en penaltis) Semifinal 2018 | NY Red Bulls 0-1 Chivas Semifinal 2018 | América 2-4 Toronto FC Cuartos 2018 | Chivas 3-1 Seattle Sounders Cuartos 2018 | NY Red Bulls 5-1 Tijuana Cuartos 2018 | Tigres 4-4 Toronto FC (avanza Toronto por goles de visitante)

Faltan la serie de Tigres vs Seattle y Toluca vs LA Galaxy

La MLS, en busca de la mayoría en semifinales

LAFC y Nashville son los primeros invitados a las semifinales de la edición 2026 de la Concachampions. Si LA Galaxy y/o Seattle Sounders remontan, sería la primera vez bajo el nuevo formato que la MLS es mayoría en la ronda de los cuatro mejores. Si Toluca y Tigres mantienen la ventaja con la que llegan a los partidos de ida, la tendencia histórica se mantendría y los resultados de las primeras llaves serían más el reflejo del mal momento de América y Cruz Azul, equipos que acumulan al menos seis partidos sin ganar entre la Liga y el torneo de la Concacaf.

Equipos de la MLS en semifinales de la Concachampions

2018: 2 | Toronto, NY Red Bulls

2019: 1 | KC

2020: 1 | LAFC

2021: 1 | Philadelphia

2022: 2 | NYCFC, Seattle

2023: 2 | LAFC, Philadelphia

2024: 1 | Columbus

2025: 2 | Inter Miami, Vancouver

2026: 2 | Nashville, LAFC

MLS, con solo dos triunfos en las últimas 48 visitas a México

El dominio del fútbol mexicano se hace especialmente evidente cuando se juega en casa. Desde 2018, los equipos de la MLS han visitado México en 47 ocasiones y únicamente en cinco han logrado llevarse la victoria.

Cuartos vuelta 2026 | América 0-1 Nashville

Cuartos ida 2026 | Tigres 2-0 Seattle

Cuartos ida 2026 | Toluca 4-2 LA Galaxy

Octavos Vuelta 2026 | Tigres 5-1 FC Cincinnati

Octavos Vuelta 2026 | América 1-1 Philadelphia Union

Octavos Vuelta 2026 | Toluca 4-0 San Diego

Primera ronda Vuelta 2026 | Pumas 1-0 San Diego

Final Único 2025 | Cruz Azul 5-0 Vancouver Whitecaps

Cuartos Vuelta 2025 | Pumas 2-2 Vancouver Whitecaps

Cuartos Vuelta 2025 | Tigres 3-2 LA Galaxy

Octavos Vuelta 2025 | Cruz Azul 4-1 Seattle Sounders

Octavos Vuelta 2025 | Monterrey 2-2 Vancouver Whitecaps

Octavos Vuelta 2025 | Tigres 3-1 FC Cincinnati

Final Único 2024 | Pachuca 3-0 Columbus Crew

Semifinal Vuelta 2024 | Monterrey 1-3 Columbus Crew

Cuartos Vuelta 2024 | América 5-2 New England Revolution

Cuartos Vuelta 2024 | Tigres 1-1 Columbus Crew

Cuartos Vuelta 2024 | Monterrey 3-1 Inter Miami

Octavos Vuelta 2024 | Monterrey 2-1 FC Cincinnati

Octavos Vuelta 2024 | Tigres 4-2 Orlando City

Octavos Vuelta 2024 | Pachuca 6-0 Philadelphia Union

Primera ronda Vuelta 2024 | Tigres 3-0 Vancouver Whitecaps

Final Ida 2023 | León 2-1 LAFC

Cuartos Vuelta 2023 | Atlas 2-2 Philadelphia Union

Octavos Ida 2023 | Tigres 0-0 Orlando City

Final Ida 2022 | Pumas 2-2 Seattle Sounders

Cuartos Vuelta 2022 | León 1-1 Seattle Sounders

Cuartos Vuelta 2022 | Pumas 3-0 New England Revolution

Cuartos Ida 2022 | Cruz Azul 1-0 CF Montreal

Octavos Ida 2022 | Santos Laguna 1-0 CF Montreal

Semifinal Ida 2021 | América 2-0 Philadelphia Union

Cuartos Vuelta 2021 | Monterrey 3-0 Columbus Crew

Cuartos Vuelta 2021 | Cruz Azul 1-0 Toronto FC

Cuartos Vuelta 2021 | América 3-1 Portland Timbers

Octavos Ida 2021 | León 1-1 Toronto FC

Cuartos Ida 2020 | América 3-0 Atlanta United

Octavos Ida 2020 | León 2-0 LAFC

Semifinal Ida 2019 | Monterrey 5-0 Sporting Kansas City

Cuartos Vuelta 2019 | Santos Laguna 4-2 NY Red Bulls

Cuartos Vuelta 2019 | Tigres 1-0 Houston Dynamo

Cuartos Ida 2019 | Monterrey 3-0 Atlanta United

Octavos Vuelta 2019 | Toluca 0-2 Sporting Kansas City

Cuartos Vuelta 2018 | Chivas 3-0 Seattle Sounders

Cuartos Vuelta 2018 | Tigres 3-2 Toronto FC

Cuartos Ida 2018 | Tijuana 0-2 NY Red Bulls

Final Vuelta 2018 | Chivas 1-2 Toronto FC (Chivas quedó campeón en penaltis)

Semifinal Vuelta 2018 | América 1-1 Toronto FC

Semifinal Ida 2018 | Chivas 1-0 NY Red Bulls

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