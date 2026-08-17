Pico y placa en Bogotá para este 18 de agosto de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

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Pico y placa en Bogotá | @SectorMovilidad

Después que toda Colombia pudiera vivir un nuevo festivo, regresa la normalidad en Bogotá, con ella el pico y placa, una de las medidas que más genera estrés en la población capitalina. por tal motivo les traemos los detalles de lo que será la medida este martes 18 de agosto del 2026, para que no caiga en infracciones.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 18 de agosto de 2026

Para este primer día laboral para la gran mayoría de la población, no podrán circular por las calles los carros que tengan placas finalizadas en números 6, 7, 8, 9 y 0. Es vital acatar la ley para así evitar problemas con las autoridades de tránsito. Por otra parte, vehículos con matriculas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí pueden salir sin problemas.

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El horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital de Colombia ya está establecido y no tiene modificaciones. Según la secretaria de movilidad, este inicia a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. Se debe reiterar que durante ese tiempo debe abstenerse de sacar su vehículo porque puede ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

¿Qué excepciones hay al pico y placa en Bogotá?

Actualmente, las motos continúan libres de esta medida. Tampoco aplican los medios de transporte alternativos como bicicletas y patinetas (sean normales o eléctricas), ni los vehículos de prensa, ambulancias y transporte para personas con discapacidad. Si requiere usar su carro de forma urgente durante la restricción, la única opción disponible es pagar el pico y placa solidario.

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¿Cuáles son las multas por incumplir el pico y placa?

Si saca su carro durante la restricción, la multa de tránsito por infringir el pico y placa es de $875.452 pesos. Tenga en cuenta que a este valor debe añadirle los costos adicionales por grúa, patios y parqueadero.

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