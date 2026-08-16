Pico y placa regional en Bogotá para este lunes, 17 de agosto del 2026: horarios y restricciones

Conozca cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este lunes festivo 17 de agosto de 2026.

Pico y placa regional | Alcaldía de Bogotá.

Inicia otro plan retorno en el ingreso a Bogotá y sus alrededores. Así como sucedió la semana pasada, con el domingo 9 de agosto, las autoridades tienen que regular los accesos a la capital colombiana por cuenta de los densos embotellamientos. Durante este puente festivo, miles de personas se movilizaron a diversos lugares para acudir a las ayudas por el terremoto que golpeó al país el pasado lunes.

Por esto aplica el pico y placa regional, medida que pretende regular ese ingreso de particulares a la calles bogotanas. A través de Claro Sports, puede consultar cómo se caracterizan estas restricciones.

¿Qué es el pico y placa regional?

Esta medida se une a las que normalmente aplican entre semana. La finalidad es evitar los fuertes atascos en las autopistas y carreteras en el ingreso a Bogotá. Varios turnos quedan definidos, relacionándose directamente con el número en que finaliza cada placa. Hay una franja obligatoria de entrada por los corredores viales dependiendo de ese registro.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá para este lunes, 17 de agosto del 2026?

Frente a los horarios de restricción, todo se aplica según el último dígito de la placa del automotor:

De 12:00 del mediodía a las 4:00 de la tarde: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8). De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Fuera de esos horarios, el ingreso a la ciudad no tiene restricción alguna.

Vías en donde rige el pico y placa regional

Estos son los corredores viales donde se aplica la restricción:

Vía a Choachí: Vía a Monserrate – Avenida Circunvalar (oriente a occidente).

Vía a Monserrate – Avenida Circunvalar (oriente a occidente). Autopista Norte : Peaje Andes – Portal del Norte (Transmilenio – norte a sur).

: Peaje Andes – Portal del Norte (Transmilenio – norte a sur). Autopista Sur: Límite municipal de Soacha – Avenida Boyacá (sur a norte).

Límite municipal de Soacha – Avenida Boyacá (sur a norte). Avenida Centenario (calle 13): Río Bogotá – Avenida Ciudad de Cali (carrera 86 – occidente a oriente).

Río Bogotá – Avenida Ciudad de Cali (carrera 86 – occidente a oriente). Calle 80: Puente de Guadua – Portal 80 (Transmilenio – occidente a oriente).

Puente de Guadua – Portal 80 (Transmilenio – occidente a oriente). Carrera Séptima: Calle 245 – Calle 183 (norte a sur).

Calle 245 – Calle 183 (norte a sur). Avenida Boyacá – Vía al Llano: Túnel Argelino Durán Quintero – Antigua Vía al Llano (sur a norte).

Túnel Argelino Durán Quintero – Antigua Vía al Llano (sur a norte). Vía Suba – Cota: Río Bogotá – Avenida Calle 170 (norte a sur).

Río Bogotá – Avenida Calle 170 (norte a sur). Vía a La Calera: Peaje Patios – Avenida Carrera Séptima (oriente a occidente).

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