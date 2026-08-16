Pico y placa regional en Bogotá para este lunes, 17 de agosto del 2026: horarios y restricciones
Conozca cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este lunes festivo 17 de agosto de 2026.
Inicia otro plan retorno en el ingreso a Bogotá y sus alrededores. Así como sucedió la semana pasada, con el domingo 9 de agosto, las autoridades tienen que regular los accesos a la capital colombiana por cuenta de los densos embotellamientos. Durante este puente festivo, miles de personas se movilizaron a diversos lugares para acudir a las ayudas por el terremoto que golpeó al país el pasado lunes.
Por esto aplica el pico y placa regional, medida que pretende regular ese ingreso de particulares a la calles bogotanas. A través de Claro Sports, puede consultar cómo se caracterizan estas restricciones.
¿Qué es el pico y placa regional?
Esta medida se une a las que normalmente aplican entre semana. La finalidad es evitar los fuertes atascos en las autopistas y carreteras en el ingreso a Bogotá. Varios turnos quedan definidos, relacionándose directamente con el número en que finaliza cada placa. Hay una franja obligatoria de entrada por los corredores viales dependiendo de ese registro.
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¿Cuáles son los horarios del pico y placa regional en Bogotá para este lunes, 17 de agosto del 2026?
Frente a los horarios de restricción, todo se aplica según el último dígito de la placa del automotor:
- De 12:00 del mediodía a las 4:00 de la tarde: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
Fuera de esos horarios, el ingreso a la ciudad no tiene restricción alguna.
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Vías en donde rige el pico y placa regional
Estos son los corredores viales donde se aplica la restricción:
- Vía a Choachí: Vía a Monserrate – Avenida Circunvalar (oriente a occidente).
- Autopista Norte: Peaje Andes – Portal del Norte (Transmilenio – norte a sur).
- Autopista Sur: Límite municipal de Soacha – Avenida Boyacá (sur a norte).
- Avenida Centenario (calle 13): Río Bogotá – Avenida Ciudad de Cali (carrera 86 – occidente a oriente).
- Calle 80: Puente de Guadua – Portal 80 (Transmilenio – occidente a oriente).
- Carrera Séptima: Calle 245 – Calle 183 (norte a sur).
- Avenida Boyacá – Vía al Llano: Túnel Argelino Durán Quintero – Antigua Vía al Llano (sur a norte).
- Vía Suba – Cota: Río Bogotá – Avenida Calle 170 (norte a sur).
- Vía a La Calera: Peaje Patios – Avenida Carrera Séptima (oriente a occidente).