Pico y placa en Bogotá para este 20 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Una nueva semana inicia y la restricción para los automotores particulares de la capital se mantiene bajo el sistema acostumbrado.

Bogotá, de noche. – Pablo Vera, AFP.

Es el inicio de una nueva semana en Colombia y la restricción habitual del pico y placa en Bogotá se mantiene. Este lunes, los conductores deberán estar muy atentos para no incurrir en un error que puede desencadenar una multa costosa e incómodas consecuencias si se circula con un vehículo vetado en los horarios estipulados.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este lunes, 20 de abril de 2026?

El turno de la restricción bajo el mecanismo de días intercalados divide al parque automotor particular en dos grupos. Bajo la dinámica vigente para 2026, la prohibición para circular la mayor parte del día es para aquellos vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 durante este lunes. Esto se debe a que es un día par.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

La restricción empieza a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m. Las personas que tengan los vehículos con restricción deberán buscar medios de transporte alternativos u organizar sus trayectos por fuera de la franja horaria descrita.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Los vehículos que funcionan con motor eléctrico y las motocicletas de cualquier tipo están por fuera de la restricción. Existe la posibilidad de pagar el pico y placa solidario para eximirse de la medida. Además, las personas en condición de discapacidad o grupos de labores como servicios médicos y presan pueden tramitar un permiso de circulación especial.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa corresponde a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que se traduce en $875.452 pesos colombianos. La norma también indica que el vehículo debe ser inmovilizado, con lo que se generan otros gastos por concepto de grúa y el parqueadero en patios.

Te puede interesar