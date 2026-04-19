Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 18 de abril de 2026

El popular juego de azar tuvo un sorteo emocionante y 15 personas estuvieron a punto de conseguir un premio mayor.

Resultados del Baloto en Colombia / Foto: Baloto.

El día más tradicional para jugar Baloto y Revancha es el sábado. Desde que inició este popular juego de azar en Colombia, ha estado presente el fin de semana. Los acumulados siguen creciendo y causando expectativa tras un buen tiempo sin que caigan los gordos. En esta oportunidad, 15 personas se quedaron a un solo acierto de acceder a algún premio mayor.

Resultados de Baloto hoy, 18 de abril

Números ganadores: 09 – 16 – 29 – 32 – 33 – 10.

09 – 16 – 29 – 32 – 33 – Nuevo acumulado: $ 33.200 millones de pesos.

Resultados de Revancha hoy, 18 de abril

Números ganadores: 20 – 24 – 27 – 28 – 32 – 13.

20 – 24 – 27 – 28 – 32 – Nuevo acumulado: $21.100 millones de pesos.

Resultados. – @Baloto_Colombia.

¿Cómo se juega Baloto?

La dinámica es simple. Consiste en elegir cinco números entre el 1 y 45, además de una superbalota entre 1 y 16. Habiendo escogido la predicción, los premios dependerán del número de aciertos que se tengan durante el sorteo. La persona puede pagar un valor adicional por jugar Revancha, que tiene la misma metodología, pero se hace por aparte.

La persona puede hacer su pronóstico de manera manual para escoger sus números preferidos o puede indicar que quiere un tiquete automático, en el cual se asigna una elección aleatoria. Son diversas combinaciones las que dan paso a los premios, dependiendo si la persona acertó a la superbalota.

¿Dónde jugar Baloto?

Hay distintos tipos de comercios que son puntos autorizados de venta de Baloto, entre los cuales hay farmacias, supermercados, almacenes de cadena y oficinas de trámites. Suelen estar identificados con el logotipo del juego en la entrada. Desde hace casi dos años, la compañía habilitó el sistema en su sitio web, el cual requiere crear una cuenta para jugar y pagar desde cualquier lugar.

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