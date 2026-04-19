Resultados de loterías Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 18 de abril de 2026

Los días sábado tienen uno de los sorteos que entrega los premios más grandes en los juegos de azar en Colombia.

Resultados. – Lotería Boyacá.

El fin de semana siempre es importante para los juegos de azar en Colombia por la ilusión que acompaña a tantos participantes. Los sábados ya tienen como tradición tener uno de los sorteos con los premios más grandes de todo el territorio nacional con la Lotería de Boyacá. Además, se jugó la Lotería del Cauca y los diferentes chances.

Lotería de Boyacá

Resultados. – Lotería de Boyacá.

Lotería de Cauca

Resultados. – Lotería de Cauca.

Resultados de chances

Astro Luna: 6922 – Tauro

6922 – Tauro Caribeña Noche: 8792-9

8792-9 Sinuano Noche: 6768-4

6768-4 Pick 4: 7657

7657 Pick 3: 814

814 Dorado Noche: 5142-7

5142-7 Chontico Noche: 1398-4

1398-4 Motilón Noche: 6260

6260 Fantástica Noche: 4016-7

4016-7 Pijao de Oro: 3064-7

3064-7 Culona Noche: 7542

7542 Cafeterito Noche: 8201-2

8201-2 Paisita Noche: 1510

¿Cómo cobrar premios de lotería en Colombia?

Toda persona que se anime a participar en juego de azar debería estar familiarizada con el reglamento del producto que escoja, pues cada compañía en Colombia puede definir sus propios procedimientos para entregar los premios prometidos. Obviamente, es indispensable que la persona cuide el tiquete de juego, pues es la constancia de su participación.

Después de eso, hay que saber que las empresas suelen estipular un monto máximo que puede ser reclamado en cualquier punto de venta autorizado. Si el premio es mayo a ese límite, la persona debe consultar las condiciones para saber qué pasos debe seguir, lo cual puede incluir el desplazamiento hacia una oficina especializada o presentar cierta documentación para una transacción segura.

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