Turco Mohamed acepta superioridad del América y aclara que Toluca tiene la mira en la Liguilla

El estratega defendió el rendimiento de algunos de sus jugadores y prefirió no hablar a profundidad de los temas del arbitraje

Mohamed durante el encuentro ante el América | Imago7

Antonio Mohamed analizó la caída de su equipo 2-1 ante el América, en un duelo donde su escuadra dejó escapar oportunidades claras y terminó pagando la falta de contundencia. El técnico aceptó que el rival fue superior en momentos clave, además de señalar el desgaste físico como un factor determinante por la carga de partidos recientes.

El estratega también abordó la polémica arbitral, defendió el rendimiento de algunos de sus jugadores y dejó en claro que el equipo tiene la mira puesta en la Liguilla y la Concacaf, competencias que marcarán el rumbo del cierre de temporada. Entre autocrítica, inconformidad y objetivos claros, Mohamed delineó el panorama actual de su equipo tras la derrota.

Al hacer un balance del encuentro, el estratega no dudó en reconocer lo ocurrido en la cancha: “Fue un espectáculo para toda la gente que vino. Ganaron bien, creo que por un justo y después las incidencias que pasan adentro quedan adentro y muere. No voy a decir lo que se dicen en caliente y esas cosas. Para mí ya terminó. El análisis del juego muy superior al inicio del partido, no fuimos capaces de hacer el gol y ellos fueron muy certeros cuando tuvieron para ponerse 2-0, por eso te digo que fueron justos ganadores”.

Sobre los momentos de tensión y las decisiones arbitrales, Mohamed expresó su postura: “Lo que detona todo es la amarilla que tiene que poner a Kevin Álvarez. Es doble amarilla y ahí detona todo. Y lo que a nosotros nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Zendejas como lo abraza”.

A pesar de esa situación, el entrenador intentó bajar la tensión y cerrar el tema arbitral: “El arbitraje ya está. Las cosas extrafutbolísticas también quedan dentro de la cancha. Si él se equivocó (Helinho) y lo suspenden, tenemos que aceptar el castigo. No hay que decir nada más. Vuelvo a repetir, nos ganaron bien y lo que pasó en las bancas queda en las bancas”. Además, valoró el espectáculo ofrecido. “Fue un partido espectacular, se calentó el ánimo al final, estaba todo tranquilo, pero pasan este tipo de partidos, a veces quedan rencillas por algunos enfrentamientos previos, pero todo tiene que quedar ahí”.

En ese mismo análisis, también explicó cómo el calendario influyó en el rendimiento de su equipo y destacó el esfuerzo del grupo pese al desgaste acumulado: “A nadie le gusta perder, pero sabíamos que podíamos sufrir el espacio abierto porque teníamos un trajín grande sin descansar, pero decidimos jugar con los chicos que venían jugando. Tratamos de jugar como siempre, pero no tuvimos la contundencia de otras veces. Esa es la que nos faltó”.

Además, el entrenador puso en perspectiva la situación del equipo en el torneo y apunta a mantener el enfoque rumbo a la fase final: “Al estar casi clasificados estamos también a veces un poco más relajados y nosotros tenemos toda la energía puesta en otra competencia, pero aquí vamos a estar en la Liguilla y seguramente vamos a ser un rival muy difícil”. Posteriormente, insistió en la necesidad de reaccionar de inmediato. “No gusta perder. Hay que cerrar la página y pensar en lo que viene. De la derrota hay que corregir lo que nos pasó”.

En lo individual, el técnico elogió el rendimiento de Marcel Ruiz: “¿Cómo lo voy a ver tibio? Lo veo bárbaro, espectacular. Entró, agarró la pelota, corrió para abajo, para arriba, metió pase de gol, manejó los hilos del partido solo, hizo que el equipo pase a jugar en campo rival. Ojalá que siga esta progresión y que siga así”.

Mohamed dejó claros los objetivos en el cierre del torneo y la prioridad en el calendario: “El objetivo primario es terminar entre los cuatro primeros. Queremos ganar los dos partidos que quedan para terminar arriba, a ver si nos alcanza. La idea es terminar lo más arriba que se pueda”. Además, explicó la situación del plantel. “Tenemos muy claro cuál es el objetivo primario. Nuestra fuerza está puesta en Concacaf sabiendo que ganando un partido de los dos contra Los Ángeles pasamos y cerramos en casa la final. Tenemos toda la energía puesta en ese torneo. El plantel está un poco corto y tenemos lesionados a los dos centrales”.

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