Gabriel Milito abre la puerta a rotaciones en Chivas para cerrar el Clausura 2026

El estratega argentino no se preocupa por la seguidilla de partidos sin poder anotar de Armando ‘La Hormiga’ González

Gabriel Milito no descarta mover piezas en Chivas para los últimos compromisos de la fase regular del Clausura 2026. Tras la victoria de 5-0 sobre Puebla en el Estadio Akron, el entrenador señaló que las rotaciones son una opción para encarar la visita a Necaxa y el cierre en casa ante Tijuana, en un momento en el que el equipo también espera la definición de los jugadores que irán a la Copa del Mundo de 2026.

El técnico del Guadalajara explicó que la decisión sobre el once inicial todavía no está tomada. “Sí, es una posibilidad, como lo era hoy también. Después tenemos que decidir, al final decidimos iniciar con los que iniciamos. Veremos. Recién acaba de terminar el partido”. Milito agregó que se trata de una semana corta y que el objetivo pasa por llegar al cierre del campeonato con impulso para la siguiente fase. “Necesitamos ir a Necaxa a hacer un gran partido y cerrar el campeonato regular acá en casa también haciendo un gran partido, que nos dé fuerza y confianza para los playoff”.

¿Preocupación por la sequía goleadora de La Hormiga González?

Sobre Armando González, el entrenador rechazó cualquier señal de alarma pese a que no marcó en este partido ni en el anterior. Gabriel sostuvo que el delantero sigue generando opciones y que el funcionamiento del equipo también depende de su presencia en el área. “Hormiga va muy bien, todos lo sabemos. La cantidad de goles que lleva marcando realmente son cifras muy importantes. No pudo marcar el día de hoy ni tampoco el partido anterior, pero siempre está, siempre tiene opciones”.

El estratega insistió en que mantiene la confianza en el atacante para el cierre del torneo. “Por lo tanto, yo sigo contando con sus goles. El equipo necesita de sus goles, pero está tranquilo. Es un goleador implacable y volverá. En el área es un jugador con un instinto diferente. No es casualidad que las pelotas le queden a él”. Con esas palabras, dejó claro que no contempla un cambio de postura por la falta de gol en los últimos dos encuentros.

Milito no se preocupa por la sequía goleador a de La Hormiga González | Imago7

Confianza plena en los jugadores que se queden para disputar la Liguilla

Milito también habló del escenario que enfrentará el plantel una vez que se confirme qué elementos serán convocados a la Copa del Mundo de 2026. El entrenador afirmó que no existe certeza sobre los nombres que saldrán del club y remarcó que el grupo seguirá compitiendo con los jugadores disponibles. “Todavía no tenemos confirmado qué jugadores finalmente irán a la selección a participar de la Copa del Mundo. Sea quien sea, el que le toque la oportunidad de ir a disfrutar del certamen más grande del fútbol mundial, espero que lo hagan bien”.

En ese mismo tema, el técnico señaló que no entra en especulaciones sobre el impacto que pueden tener esas ausencias. “Y nosotros quedaremos compitiendo con el equipo que tenemos. Yo no puedo hacer nada sobre las dudas que puede haber alrededor del equipo. Yo confío, como dije siempre, en todo el plantel”. Ese mensaje se suma a la posibilidad de realizar rotaciones en los siguientes encuentros, con la intención de sostener el ritmo del equipo antes de la Liguilla.

El entrenador también relacionó la goleada sobre Puebla con la respuesta que buscaba tras la derrota fuera de casa de la jornada anterior. “Necesitábamos realizar un partido como el que jugamos. Veníamos de una dura derrota fuera de casa y necesitábamos esta reacción”. El argentino expuso que el equipo encontró soluciones con el paso de los minutos y que el segundo tiempo marcó diferencias en el desarrollo del encuentro. “En el segundo tiempo prácticamente fuimos superiores ya todo el segundo tiempo y marcando goles de manera merecida, buscándolos”.

Richard Ledezma y Ángel Sepúlveda, cerca de regresar de sus lesiones

En el reporte médico, el estratega explicó que Richard Ledezma tiene opciones de volver para el siguiente compromiso. “Con respecto a los lesionados, van bien. Richi (Ledezma), posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido”. El caso de Omar Govea, dijo, todavía requiere seguimiento, ya que el cuerpo técnico no quiere tomar riesgos en esta parte del torneo.

Sobre Ángel Sepúlveda, el entrenador detalló que presenta una sobrecarga y que su regreso dependerá de la evolución en los próximos días. “Y Sepu tiene ahí una sobrecarga del aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”. Con ese panorama, Chivas entrará al cierre de la fase regular con variantes por definir en la alineación, posibles regresos por lesión y la opción abierta de rotar antes de encarar la Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR: