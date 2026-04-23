Riña entre ‘barras bravas’ de Nacional y Junior deja dos muertos en Bogotá

El barrio La Rebeca se ha convertido en centro de reuniones de la hinchada de Atlético Nacional que reside en la capital de la República.

Barras de Nacional y Junior / Vizzor Image.

La actualidad colombiana se sacude, luego de conocerse que en la noche de este miércoles 22 de abril un enfrentamiento de ‘barras bravas’ entre seguidores de Atlético Nacional y Junior dejó como consecuencia la muerte de 2 fanáticos del cuadro antioqueño. Los hechos ocurrieron en el centro de la capital de la República, así lo informó la Policía Metropolitana de Bogotá.

“El día de hoy lamentablemente ocurre un hecho de intolerancia, donde se enfrentan 2 barras: una de Nacional y otra del Junior. Unos hinchas de Nacional venían de La Rebeca desplazándose, encuentran a unas personas del Junior, les manifiestan que no debían estar acá, empieza una persecución”, indicó el general Giovanni Cristancho, comandante de la institución.

¿Qué sucedió?

“Ocurre una riña múltiple. Las personas empiezan a agredirse en medio de la riña en este lugar, una persona con un arma de fuego genera unos heridos, el arma de fuego deja 3 personas heridas y otras 3 personas heridas con arma cortopunzantes. Lamentablemente de estas heridas, 2 personas pierden la vida”, agregó en diálogo con Blu Radio.

“Los heridos son hinchas de Nacional, lamentablemente” y agregó: “Estamos personal de la Policía Nacional, del CTI realizando las respectivas investigaciones. También el frente está recopilando las cámaras, así mismo escuchando las versiones; buscando testigos que os ayuden a esclarecer el hecho”.

“Las otras personas están estables bajo observación médica” y enfatizó sobre las reuniones que por lo general hacen los hinchas de Nacional: “Todos los días miércoles ellos se reúnen, hasta ahora nunca había una situación especial. Se juntan para programar donde van a acompañar a su equipo en los próximos partidos y en este lugar fueron agredidos supuestamente por hinchas de Junior”.

Tal como lo indica Giovanni Cristancho, todos los miércoles hinchas de Atlético Nacional pactan reuniones en el barrio La Rebeca. El encuentro de este 22 de abril era con motivo al viaje de la hinchada a la ciudad de Yopal, donde el cuadro ‘Verdolaga’ jugará el próximo sábado ante Deportivo Pereira, por la jornada 18 de la Liga BetPlay 2026-I.

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