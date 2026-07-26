Pico y placa en Bogotá para este 27 de julio de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

El inicio de una nueva semana trae de regreso la restricción, que funciona bajo un sistema de rotación intercalada.

Ciudad de Bogotá. – Esteban Vega, AFP.

Empieza una nueva semana y con ella regresa la medida del pico y placa en Bogotá. La restricción en la capital de Colombia se aplica para reducir el número de automotores las vías y evitar que los trancones sea más caóticos para la ciudadanía. Los conductores deben estar atentos al funcionamiento de la norma, a los horarios y a las eventuales sanciones si pasan por alto el asunto.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este lunes, 27 de julio de 2026

Este lunes, la restricción les corresponde a vehículos particulares terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Esto se debe al sistema actual, el cual funciona bajo una dinámica de rotación intercalada en la que los automotores se dividen en dos grupos de acuerdo con la terminación de la matrícula. Como se ve, se trata de las cifras pares, las cuales tienen impedimentos para circular en días impares.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá?

Esta medida arranca a las 6:00 a.m. y finaliza a las 9:00 p.m., dejando a quienes corresponde la restricción sin la posibilidad de circular durante la mayor parte del día. Es importante no circular dentro de los horarios descrito para evitar las incómodas consecuencias que se mencionan más adelante.

Excepciones para el pico y placa en Bogotá

De entrada, los vehículos particulares que están por fuera de la restricción son los que funcionan con motor eléctrico y también las motocicletas de cualquier tipo. Además, existe la posibilidad de pagar la cuota del pico y placa solidario. Hay algunas excepciones en las que se puede tramitar un permiso de circulación especial para aquellos automotores destinados a servicios médicos, prensa y transporte de personas en condición de discapacidad.

Sanciones por pico y placa

Actualmente, el comparendo impuesto corresponde a 15 salarios diarios mínimos, que para 2026 corresponden a $875.452 pesos. No obstante, no acaba ahí, pues un vehículo que es sorprendido incumpliendo la medida es inmovilizado, lo cual genera demoras para volverlo a poner en circulación y gastos extra por concepto de grúa y parqueadero en los patios.

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