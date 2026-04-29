Pico y placa en Bogotá para este 30 de abril de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports se pueden informar sobre cómo se llevará a cabo la medida del pico y placa en Bogotá para el 30 de abril.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

La medida del pico y placa se ha consolidado como una de las soluciones para tratar de hacer más llevadero el alto flujo de tráfico en la ciudad de Bogotá. La capital de la república cuenta con uno de los tráficos más pesados de Sudamérica y esta restricción seguirá más que vigente. En Claro Sports les contamos todos los detalles.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este jueves 30 de abril de 2026?

Para este jueves, los vehículos particulares con placas culminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán circular por las calles de Bogotá. Esto corresponde por ser día par. De lo contrario, las placas que finalicen en 1, 2, 3, 4 y 5 tienen que mantenerse al margen.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

Los horarios son fijos y habituales. La medida va cobijada todo el día, entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. En caso de que le toque el pico y placa, no podrá salir por nada del mundo si quiere evitar multas.

¿Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Las motocicletas y autos eléctricos no aplican a la regla. Por otro lado, para quedar exento, hay posibilidades de pagar un pico y placa solidario en aras de salvarse de un comparendo. Otros automóviles exentos les corresponde a los servicios médicos, prensa, seguridad y el transporte de personas en condición de discapacidad.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

La multa está tasada actualmente en 15 salarios mínimos legales diarios, valor que corresponde a los $875.452 pesos colombianos. Además, hay altas posibilidades de que su automóvil sea inmovilizado por las autoridades. Súmele los costos por la llegada a patios y la grúa.

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