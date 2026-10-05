Pico y placa en Bogotá para este 6 de octubre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Conozca el pico y placa en Bogotá para mañana 6 de octubre. Los autos tendrán restricciones de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Pico y placa Bogotá | @SectorMovilidad

Comenzó una nueva semana laboral y de actividades personales para los bogotanos, quienes deben desplazarse a lo largo y ancho de la ciudad. Muchos de ellos usan su automóvil como la herramienta para ello, pues es de gran ayuda. Sin embargo, si tiene pensado sacar el suyo, debe tener en cuenta el pico y placa para evitar inconvenientes.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este martes, 6 de octubre de 2026

Para ese día no podrán circular por las calles los vehículos que tengan placas finalizadas en 1, 2 ,3, 4 y 5, según el cronograma de la Secretaría de Movilidad. Es clave que cumpla con la norma para no verse involucrado en problemas con las autoridades de tránsito. Por otra parte, los carros con placas que cierren en 6, 7, 8, 9 y 0 sí podrán transitar sin novedad.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario del pico y placa en la capital ya está establecido y no tiene modificaciones. La ley comienza a regir a las 6:00 a.m y va de manera continua hasta las 9:00 p.m. Eso quiere decir que durante ese lapso de tiempo debe abstenerse de sacar su auto a las calles.

Las excepciones al pico y placa en Bogotá

Las motocicletas y los vehículos eléctricos están completamente exentos de la restricción, al igual que las bicicletas. Ciertos usuarios pueden circular mediante excepciones legales y permisos especiales dirigidos al transporte de personas en condición de discapacidad, servicios médicos y prensa. De igual manera, para quienes requieran movilizarse sin cumplir con estas condiciones, existe la opción de habilitar la circulación mediante el pago del Pico y Placa Solidario.

¿Qué multas y sanciones hay por incumplir el pico y placa?

Si usted pasa por alto la norma, esto le puede costar demasiado caro. El comparendo lleva un valor de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago adicional por el traslado en grúa y el parqueo en los patios.

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