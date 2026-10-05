Último examen para Colombia: Lorenzo prepara novedades ante Perú

La Selección Colombia busca cerrar la fecha FIFA con triunfo ante Perú. Néstor Lorenzo tendría a Kevin Mier como titular en el arco.

Próximo partido de Colombia: Perú | FCF.

La Selección Colombia tendrá este martes 6 de octubre su último partido de la fecha FIFA, cuando se mida ante Perú a partir de las 6:45 p.m., hora colombiana. El encuentro será una nueva oportunidad para que Néstor Lorenzo siga evaluando alternativas y, de paso, cierre la jornada internacional buscando una victoria después del empate ante México y la derrota frente a Paraguay.

Néstor Lorenzo cumpliría su plan con los tres arqueros

Uno de los principales interrogantes para el compromiso pasa por el arco de la Tricolor. El técnico argentino ya había anticipado su intención de darle minutos a los tres guardametas convocados para esta fecha FIFA y todo apunta a que Kevin Mier será el encargado de defender la portería frente a los peruanos.

Álvaro Montero fue titular en el empate 1-1 contra México, mientras que Aldair Quintana recibió la oportunidad ante Paraguay. De esta manera, Mier tendría ahora su turno para completar el plan del cuerpo técnico.

“Puede ser que cambie el arquero, sí. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que sea uno de los cambios”, manifestó Lorenzo en la previa del encuentro.

Kevin Mier volvería al arco de Colombia

El arquero de Cruz Azul ya cuenta con experiencia defendiendo el arco de la Selección Colombia. Mier disputó tres partidos durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y ahora tendría una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones en el cierre de esta convocatoria.

Para Lorenzo, el duelo ante Perú también servirá para continuar observando jugadores y variantes de cara al próximo ciclo competitivo. Colombia todavía tiene aspectos por corregir después de los resultados obtenidos ante México y Paraguay, por lo que el duelo tendrá importancia más allá del resultado.

Colombia busca cerrar la fecha FIFA con triunfo

La Tricolor llega al partido con un balance de un empate y una derrota. Ante México, el equipo consiguió un 1-1, mientras que posteriormente cayó 0-1 frente a Paraguay. Por eso, el duelo contra Perú aparece como la última oportunidad para conseguir una victoria y terminar la fecha FIFA con mejores sensaciones.

Además del posible cambio en el arco, Lorenzo podría realizar otras modificaciones para darle minutos a jugadores que buscan ganarse un lugar en la Selección. El objetivo será encontrar respuestas y ampliar el abanico de alternativas para los próximos compromisos.

Perú llega golpeado tras caer ante Canadá

El conjunto dirigido por Mano Menezes tampoco atraviesa su mejor momento. Perú viene de perder 2-0 contra Canadá en Montreal, resultado que se suma a la derrota 4-1 frente a Estados Unidos y al empate 1-1 ante México durante esta gira por Norteamérica.

Ante Canadá, el cuadro peruano sufrió especialmente durante la primera mitad. Jacob Shaffelburg fue el encargado de marcar los dos goles del compromiso, ambos antes del descanso, aprovechando los espacios concedidos por la defensa rival.

El primer tanto llegó al minuto 19, después de una jugada en la que Liam Millar envió un centro desde la derecha, Daniel Jebbison prolongó la pelota y Shaffelburg apareció libre en el segundo palo para definir de zurda. El segundo llegó al 35, nuevamente con participación de Millar, quien puso otro centro que terminó con un cabezazo de Shaffelburg.

Perú reaccionó, pero no pudo descontar

Para la segunda parte, Menezes realizó cinco modificaciones e ingresaron jugadores como Gianluca Lapadula, André Carrillo y Jhonny Vidales, buscando cambiar la historia del encuentro. Perú mejoró y tuvo su oportunidad más clara en el minuto 57, cuando Vidales encontró a Lapadula dentro del área, aunque el delantero envió su remate por encima del arco.

Canadá también tuvo opciones para ampliar la diferencia. En el minuto 75, Promise David dejó a Jacen Russell-Rowe frente al arco con un taconazo, pero el atacante no pudo superar al arquero Diego Romero. Sobre el final, Mathieu Choinière incluso estrelló un tiro libre contra el poste derecho.

Con este panorama, Colombia y Perú se enfrentarán este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. La Tricolor buscará cerrar la fecha FIFA con una victoria, mientras que el seleccionado peruano intentará cortar una racha de dos derrotas y un empate en sus tres partidos de esta gira.

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