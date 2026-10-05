Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 4 de octubre de 2026

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las chances colombianas para el domingo 4 de octubre. Un día en el que las loterías se toman un descanso.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 4 de octubre de 2026.

Primer domingo del mes de octubre y los chanches no descansan. Las loterías han declarado al domingo como su día de receso. No obstante, todos los amantes de los juegos de azar encuentran alternativas y siguen en vilo para saber si o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos los detalles de todos los sorteos para el domingo 4 de octubre.

Resultados de los chances hoy, 4 de octubre de 2026

Dorado: Noche 0712 – La 5ta 9

Noche 0712 – La 5ta 9 Culona: Día 3454 – Noche 9071

Día 3454 – Noche 9071 Astro Luna: 6060 – Signo Leo

6060 – Signo Leo Pijao de Oro: 9480 – La 5ta 4

9480 – La 5ta 4 Paisita: Día 8930 – La 5ta 4 – Noche 3942 – Delfín

Día 8930 – La 5ta 4 – Noche 3942 – Delfín Chontico : Día 6288 – La 5ta 6 – Noche 6998- La 5ta 8

: Día 6288 – La 5ta 6 – Noche 6998- La 5ta 8 Cafeterito: Noche 7140 – La 5ta 6

Noche 7140 – La 5ta 6 Sinuano: Día 8486 – La 5ta 6 – Noche 8142 – La 5ta 6

Día 8486 – La 5ta 6 – Noche 8142 – La 5ta 6 Cash Three: Día 124 – Noche 902

Día 124 – Noche 902 Play Four: Día 7811 – Noche 7283

Día 7811 – Noche 7283 Samán : 2347

: 2347 Caribeña: Día 9731 – La 5ta 0 – Noche 9919 – La 5ta 9

Día 9731 – La 5ta 0 – Noche 9919 – La 5ta 9 Motilón: Tarde 5953 – La 5ta 7 – Noche 2028 – La 5ta 3

Tarde 5953 – La 5ta 7 – Noche 2028 – La 5ta 3 Fantástica: Noche 5184 – La 5ta 0

Noche 5184 – La 5ta 0 Antioqueñita: Día 1189 – La 5ta 5 – Tarde 8644 – La 5ta 3

Día 1189 – La 5ta 5 – Tarde 8644 – La 5ta 3 Evening: 6099

6099 Win 4: 5345

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