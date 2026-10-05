Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 4 de octubre de 2026

Publicado por Nicolás Cadena

En Claro Sports pueden informarse sobre todos los números ganadores de las chances colombianas para el domingo 4 de octubre. Un día en el que las loterías se toman un descanso.

Resultado de loterías y chances en Colombia para el 4 de octubre de 2026.
Resultado de loterías y chances en Colombia para el 4 de octubre de 2026.

Primer domingo del mes de octubre y los chanches no descansan. Las loterías han declarado al domingo como su día de receso. No obstante, todos los amantes de los juegos de azar encuentran alternativas y siguen en vilo para saber si o no uno de los felices ganadores. En Claro Sports les contamos los detalles de todos los sorteos para el domingo 4 de octubre.

MÁS INFORMACIÓN: ¡Con solo 16 años! Emanuel Otálvaro le da un título a Colombia en tenis de mesa

Resultados de los chances hoy, 4 de octubre de 2026

  • Dorado: Noche 0712 – La 5ta 9
  • Culona: Día 3454 – Noche 9071
  • Astro Luna: 6060 – Signo Leo
  • Pijao de Oro: 9480 – La 5ta 4
  • Paisita: Día 8930 – La 5ta 4 – Noche 3942 – Delfín
  • Chontico: Día 6288 – La 5ta 6 – Noche 6998- La 5ta 8
  • Cafeterito: Noche 7140 – La 5ta 6
  • Sinuano: Día 8486 – La 5ta 6 – Noche 8142 – La 5ta 6
  • Cash Three: Día 124 – Noche 902
  • Play Four: Día 7811 – Noche 7283
  • Samán: 2347
  • Caribeña: Día 9731 – La 5ta 0 – Noche 9919 – La 5ta 9
  • Motilón: Tarde 5953 – La 5ta 7 – Noche 2028 – La 5ta 3
  • Fantástica: Noche 5184 – La 5ta 0
  • Antioqueñita: Día 1189 – La 5ta 5 – Tarde 8644 – La 5ta 3
  • Evening: 6099
  • Win 4: 5345

MÁS INFORMACIÓN: Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 3 de octubre de 2026

Te puede interesar:

¡Cayó el Baloto más grande de los últimos 9 años! Un nuevo multimillonario disfrutará $61.600 millones

Loterias Colombia

¡Cayó el Baloto más grande de los últimos 9 años! Un nuevo multimillonario disfrutará $61.600 millones

Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 3 de octubre de 2026

Loterias Colombia

Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 3 de octubre de 2026

Resultado de MiLoto hoy, 2 de octubre de 2026: estos son los números ganadores

Loterias Colombia

Resultado de MiLoto hoy, 2 de octubre de 2026: estos son los números ganadores