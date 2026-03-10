Los grandes retos de Rafael Dudamel en su regreso al Deportivo Cali

El segundo ciclo del venezolano en el Deportivo Cali inicia con grandes desafíos: levantar al equipo en la Liga BetPlay y alejarse completamente del descenso.

El regreso de Rafael Dudamel al banquillo del Deportivo Cali abre un nuevo capítulo para el club ‘Verdiblanco’. El entrenador venezolano vuelve a una institución con la que ya supo ser campeón, pero en un contexto muy distinto al de su primera etapa. Su misión será enderezar el rumbo deportivo del equipo en medio de un panorama complejo, tanto en la tabla del torneo como en la del descenso.

Un cambio de timón tras la salida de Gamero

La salida de Alberto Gamero se confirmó en una breve rueda de prensa posterior a la derrota del Cali como local ante Once Caldas. El entrenador se despidió en una conferencia que no superó los cinco minutos, en la que confirmó su decisión y le deseó suerte al próximo estratega del conjunto azucarero.

Con el equipo obligado a reaccionar rápidamente en la Liga BetPlay, la dirigencia optó por una apuesta conocida: el regreso de Dudamel, quien ya sabe lo que es levantar un título con el Cali y también viene de consagrarse campeón en el fútbol colombiano con Atlético Bucaramanga.

Un contexto distinto al de 2021

A diferencia del segundo semestre de 2021, cuando Dudamel asumió y terminó conquistando el campeonato, el panorama actual presenta nuevos retos. El Cali no solo busca meterse nuevamente entre los ocho mejores del torneo, sino que además lidia con la presión de una incómoda posición en la tabla del descenso, un lugar al que ningún equipo histórico quiere acercarse.

En aquella primera etapa, Dudamel tomó las riendas del equipo tras la salida de Alfredo Arias, cuando el club apenas sumaba nueve puntos en ocho partidos. Aunque el panorama parecía adverso, el equipo logró reaccionar, clasificarse a los cuadrangulares como séptimo y terminar disputando la final ante Deportes Tolima, a quien finalmente venció para quedarse con el título.

El reto inmediato: alejarse del descenso

Ahora, Dudamel asume en la undécima fecha del campeonato con el Cali sumando 12 unidades. Su debut se daría frente al Cúcuta Deportivo en condición de visitante, un duelo que marcará el inicio de su segundo ciclo al frente del equipo.

Las cuentas son claras: en torneos recientes el umbral de clasificación ha estado entre los 29 y 30 puntos. Sin embargo, en esta Liga BetPlay 2026-I, que no tendrá vigésima jornada, el límite para entrar a los cuadrangulares podría situarse entre los 27 y 28 puntos. Esto significa que el Cali necesitaría sumar al menos 16 unidades más para aspirar con firmeza a la fase final.

Ganar partidos y recuperar la unión del equipo

Bajo ese escenario, el equipo ‘Verdiblanco’ necesitaría aproximadamente cinco victorias más para acercarse a esa cifra de clasificación. Cada punto será clave no solo para mantenerse en la pelea por los cuadrangulares, sino también para alejarse de la zona roja del descenso, otro de los grandes desafíos del club en esta temporada.

Además del aspecto deportivo, Dudamel tendrá la tarea de volver a conectar al vestuario con la afición. Durante su paso por el fútbol colombiano, el técnico venezolano se ha caracterizado por fortalecer la unión del grupo y potenciar la motivación de sus jugadores, una fórmula que ya le dio resultados tanto en Cali como en Bucaramanga.

En ese sentido, su segundo ciclo comienza con un guion que recuerda al de 2021: llega con el equipo golpeado en la tabla y con la obligación de reaccionar. La diferencia es que ahora la presión es mayor, pues además de buscar la clasificación, deberá ayudar a que el Deportivo Cali deje de jugar con fuego en la tabla del descenso.

