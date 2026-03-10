MiLoto cayó en Cali: ¡600 millones para un afortunado!

Es la tercera vez que el premio mayor de este juego de azar cae en la capital vallecaucana desde que se creó.

Imagen promocional de MiLoto. – @Baloto_Colombia.

* Con la información de Operador Nacional de Juegos.

En Santiago de Cali, un afortunado tuvo la suerte de su lado al ganar el gran premio de MiLoto de $600 millones de pesos, luego de acertar con los números 03, 13, 19, 21 y 23 del sorteo 0498.

Es la tercera vez que el premio mayor cae en la capital del Valle del Cauca y la primera ocasión que cae en esta ciudad en este año. El afortunado ganador compró su tiquete bajo la modalidad manual en www.baloto.com.

El nuevo millonario deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en el sitio web oficial.

Resultados. – MiLoto.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de marzo de 2026, MiLoto ha pagado más de $45.225 millones en premios, equivalentes a 2.597.765 premios entregados, consolidándose como el juego más fácil de ganar. En ese mismo periodo, ha transferido más de $19.461 millones al sistema de salud del país, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.

MiLoto se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial. También en los más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS de todo el país o en las principales cadenas de grandes superficies.

Te puede interesar