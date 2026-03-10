Resultados de loterías Cundinamarca y Tolima: números que cayeron y ganadores | 9 de marzo de 2026

La adrenalina estuvo presente en el inicio de la semana co0n dos loterías que ofrecen enormes premios mayores.

Lotería De Cundinamarca / Foto: Referencial.

La semana arrancó con grandes emociones en los juegos de azar de Colombia. Este lunes, dos loterías principales realizaron los sorteos de us premios mayores y de un completo plan de secos que llaman la atención de los jugadores. No podía faltar la adrenalina con los chances habituales, los cuales suelen dejar ganadores por todo el país con sus distintas modalidades.

Lotería de Cundinamarca

Resultados. – Lotería de Cundinamarca.

Lotería de Tolima

Resultados. – Lotería del Tolima.

Resultados de chances

Astro Luna: 3312 – Escorpión

3312 – Escorpión Sinuano Noche: 9461-0

9461-0 Caribeña Noche: 8704-4

8704-4 Pick 3: 941

941 Pick 4: 2587

2587 Motilón Noche: 0612-2

0612-2 Fantástica Noche: 2321-7

2321-7 Culona Noche: 2984

2984 Cafeterito Noche: 8023-4

8023-4 Chontico Noche: 0995-0

0995-0 Paisita Noche: 3132

Reclamar premios de loterías y chances

No existe una única manera que sirva para reclamar los premios de todos los juegos de azar. Esto se debe a que los reglamentos que definen los distintos procedimientos son determinados por cada compañía organizadora. Es por esa razón que una persona que gana debe remitirse específicamente a la información oficial del juego en el que participó.

Como regla general, las empresas definen un tope de dinero que se puede reclamar en cualquier punto de venta. Sin embargo, cuando se supera, entran a regir otros procedimientos, como ir a oficinas especializadas o reunir documentación. Esto se hace para garantizar la seguridad de la persona.

