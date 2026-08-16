Partidos de hoy 16 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo
El domingo ofrece una amplia cartelera de fútbol nacional e internacional, con cuatro partidos de Liga MX, títulos en Inglaterra y Francia y amistosos de varios gigantes europeos
El fútbol no se detiene y este domingo 16 de agosto presenta una agenda que comienza desde las primeras horas de la mañana y se extenderá hasta la noche, con actividad de la Liga MX, LaLiga, Championship, Community Shield, Supercopa de Francia y partidos amistosos de algunos de los clubes más importantes de Europa.
Para los aficionados al fútbol mexicano, la jornada tendrá cuatro encuentros del Apertura 2026. Pumas abrirá la actividad dominical ante Querétaro a las 12:00 horas, mientras que América recibirá al Atlético de San Luis desde las 17:00. Por la noche llegará Santos Laguna vs Chivas a las 19:10 y Tijuana vs Cruz Azul a las 21:00 horas, cerrando una extensa cartelera.
Uno de los primeros platos fuertes llegará desde Cardiff, donde Arsenal y Manchester City definirán la Community Shield a partir de las 08:00 horas, tiempo del centro de México. Los Gunners, campeones de la Premier League, se encontrarán con los Citizens, ganadores de la FA Cup, en el Millennium Stadium y con el primer trofeo del fútbol inglés de la temporada en juego.
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La mañana también tendrá espacio para los amistosos. Barcelona visitará al Basel a las 08:30 horas, aunque por ahora no existe una señal confirmada para México. Poco después llegará uno de los encuentros que podrán disfrutarse por Claro Sports: Schalke 04 vs Real Madrid tendrá transmisión desde las 08:50 horas y el silbatazo inicial será a las 09:00. El cuadro merengue cerrará así su preparación antes del comienzo de la temporada oficial. La oferta de Claro Sports continuará más tarde desde Anfield. Liverpool recibirá al Como a las 10:50 horas, tiempo del centro de México, en un amistoso que se jugará a puerta cerrada y podrá seguirse a través de nuestra multiplataforma.
Además, el fútbol europeo tendrá movimiento con el inicio de LaLiga y la Championship, mientras que Lens y Paris Saint-Germain disputarán la Supercopa de Francia. También habrá actividad en la Jupiler Pro League de Bélgica, la Eredivisie de Países Bajos, la Süper Lig de Turquía y la Coppa Italia. Del otro lado del Atlántico, la MLS tendrá cuatro encuentros durante la jornada, mientras que la Liga de Expansión MX también se sumará al programa con el duelo entre U. de G. y Jaiba Brava. Quédate con nosotros, porque a continuación encontrarás la agenda de partidos de todo el día, con horarios para México y las opciones disponibles para ver cada encuentro en vivo.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 16 de agosto
En Claro Sports te presentamos los partidos más destacados de este domingo 16 de agosto de 2026, con horarios correspondientes al tiempo del centro de México.
Community Shield
- Arsenal vs Manchester City | 08:00 MX | TNT Sports, HBO Max.
Partidos amistosos
- Basel vs Barcelona | 08:30 MX | Barça Play
- Schalke 04 vs Real Madrid | 08:50 MX | En vivo por Claro Sports.
- Liverpool vs Como | 10:50 MX | En vivo por Claro Sports.
LaLiga
- Racing Santander vs Villarreal | 09:00 MX | Sky Sports.
- Espanyol vs Levante | 11:00 MX | Sky Sports.
El calendario originalmente contemplaba también el Celta de Vigo vs Osasuna para este domingo, pero el encuentro fue aplazado debido al estado del césped de Balaídos, afectado por un hongo. La nueva fecha quedó establecida para el 27 de agosto.
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Championship
- Burnley vs West Ham | 09:00 MX | ESPN 3.
Liga MX
América vs Atlético de San Luis y Santos vs Chivas serán los dos encuentros dominicales de la jornada 4 que tendrán transmisión por televisión abierta, ambos a través de Canal 5.
- Pumas vs Querétaro | 12:00 MX | ViX.
- América vs Atlético de San Luis | 17:00 MX | Canal 5, TUDN.
- Santos Laguna vs Chivas | 19:10 MX | Canal 5, TUDN, ViX.
- Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 MX | FOX, FOX One.
Supercopa de Francia
El encuentro en el Estadio Bollaert-Delelis tendrá el primer título de la temporada francesa en disputa, en una jornada que permitirá al PSG buscar otro trofeo antes del comienzo de su actividad liguera.
- Lens vs PSG | 12:45 MX | FOX, FOX One.
Liga MX Femenil
- Chivas vs Atlético de San Luis | 17:00 MX | Amazon Prime, FOX One, Tubi.
Jupiler Pro League
- SK Beveren vs Anderlecht | 05:30 MX |
- RAAL La Louvière vs Gent | 08:00 MX |
- KV Mechelen vs Standard de Lieja | 10:30 MX |
- Lommel SK vs Sporting Charleroi | 11:15 MX |
Eredivisie
- ADO Den Haag vs FC Groningen | 04:15 MX
- FC Twente vs PEC Zwolle | 06:30 MX
- Feyenoord vs Go Ahead Eagles | 06:30 MX | ESPN, Disney+ Premium
- Ajax vs Heerenveen | 08:45 MX | Disney+ Premium
Süper Lig de Turquía
- Istanbul Başakşehir vs Kocaelispor | 10:00 MX
- Amed Sportif Faaliyetler vs Erzurumspor FK | 12:30 MX
- Beşiktaş vs Eyüpspor | 12:30 MX | Disney+ Premium
Coppa Italia
- Frosinone vs Juve Stabia | 10:00 MX
- Genoa vs Ascoli | 10:30 MX | FOX One, FOX+
- Hellas Verona vs Virtus Entella | 12:45 M
- Lazio vs Mantova | 13:15 MX
MLS
- Chicago Fire vs Portland Timbers | 16:00 MX | Apple TV
- New York City FC vs Philadelphia Union | 16:00 MX | Apple TV
- Austin FC vs FC Dallas | 18:30 MX | Apple TV
- Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | 20:30 MX | Apple TV
Liga de Expansión MX
- U. de G. vs Jaiba Brava | 12:00 MX | AYM Sports, AYM Sports 2