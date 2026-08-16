Tour de Chequia 2026, en vivo: Etapa 4 de Kromeriz a Pustevny

Publicado por Redacción Claro Sports

Disfruta en vivo online la cuarta jornada del Tour de Chequia 2026 a través de la transmisión desde nuestra multiplataforma de Claro Sports

El Czech Cycling Tour 2026 llega a su última etapa con Andrew August como líder de la clasificación general y una diferencia que todavía mantiene abierta la pelea por el título. El ciclista del Netcompany INEOS acumula un tiempo de 11:26:02 horas y cuenta con una ventaja de 11 segundos sobre Alessandro Fancellu, mientras que Domenico Pozzovivo se encuentra a 23 segundos y Filippo Turconi a 40.

Después de una jornada que permitió definir aún más las posiciones de los principales contendientes, la Etapa 4 representa la última oportunidad para modificar la clasificación. August buscará defender el maillot de líder, mientras sus perseguidores tendrán que aprovechar cada oportunidad para recortar la diferencia antes de llegar a la meta.

Los últimos kilómetros del Czech Cycling Tour estarán marcados por los ataques, las estrategias de los equipos y la lucha por la clasificación general. Todo está listo para conocer al ganador de la edición 2026 y cerrar la competencia en República Checa con una última batalla sobre la bicicleta.

Clasificación general tras la etapa 3 del Tour de Chequia 2026

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1Andrew AugustNetcompany INEOS11:26:02
2Alessandro FancelluMBH Bank CSB Telecom Fort+0:11
3Domenico PozzovivoSolution Tech NIPPO Rali+0:23
4Filippo TurconiBardiani CSF 7 Saber+0:40
5Max BockRed Bull-BORA-hansgrohe Rookies+0:48
6Nicolas BreuillardTotalEnergies+0:52
7Václav JežekKasper crypto4me+0:52
8Embret Svestad-BårdsengNetcompany INEOS+0:52
9Jorge GutiérrezEquipo Kern Pharma+0:52
10Luca CoviliBardiani CSF 7 Saber+0:58

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