Tour de Chequia 2026, en vivo: Etapa 4 de Kromeriz a Pustevny

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El Czech Cycling Tour 2026 llega a su última etapa con Andrew August como líder de la clasificación general y una diferencia que todavía mantiene abierta la pelea por el título. El ciclista del Netcompany INEOS acumula un tiempo de 11:26:02 horas y cuenta con una ventaja de 11 segundos sobre Alessandro Fancellu, mientras que Domenico Pozzovivo se encuentra a 23 segundos y Filippo Turconi a 40.

Después de una jornada que permitió definir aún más las posiciones de los principales contendientes, la Etapa 4 representa la última oportunidad para modificar la clasificación. August buscará defender el maillot de líder, mientras sus perseguidores tendrán que aprovechar cada oportunidad para recortar la diferencia antes de llegar a la meta.

Los últimos kilómetros del Czech Cycling Tour estarán marcados por los ataques, las estrategias de los equipos y la lucha por la clasificación general. Todo está listo para conocer al ganador de la edición 2026 y cerrar la competencia en República Checa con una última batalla sobre la bicicleta.

Clasificación general tras la etapa 3 del Tour de Chequia 2026

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Andrew August Netcompany INEOS 11:26:02 2 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort +0:11 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali +0:23 4 Filippo Turconi Bardiani CSF 7 Saber +0:40 5 Max Bock Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies +0:48 6 Nicolas Breuillard TotalEnergies +0:52 7 Václav Ježek Kasper crypto4me +0:52 8 Embret Svestad-Bårdseng Netcompany INEOS +0:52 9 Jorge Gutiérrez Equipo Kern Pharma +0:52 10 Luca Covili Bardiani CSF 7 Saber +0:58

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