Tour de Chequia 2026, en vivo: Etapa 4 de Kromeriz a Pustevny
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El Czech Cycling Tour 2026 llega a su última etapa con Andrew August como líder de la clasificación general y una diferencia que todavía mantiene abierta la pelea por el título. El ciclista del Netcompany INEOS acumula un tiempo de 11:26:02 horas y cuenta con una ventaja de 11 segundos sobre Alessandro Fancellu, mientras que Domenico Pozzovivo se encuentra a 23 segundos y Filippo Turconi a 40.
Después de una jornada que permitió definir aún más las posiciones de los principales contendientes, la Etapa 4 representa la última oportunidad para modificar la clasificación. August buscará defender el maillot de líder, mientras sus perseguidores tendrán que aprovechar cada oportunidad para recortar la diferencia antes de llegar a la meta.
Los últimos kilómetros del Czech Cycling Tour estarán marcados por los ataques, las estrategias de los equipos y la lucha por la clasificación general. Todo está listo para conocer al ganador de la edición 2026 y cerrar la competencia en República Checa con una última batalla sobre la bicicleta.
Clasificación general tras la etapa 3 del Tour de Chequia 2026
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Andrew August
|Netcompany INEOS
|11:26:02
|2
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|+0:11
|3
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|+0:23
|4
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|+0:40
|5
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|+0:48
|6
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|+0:52
|7
|Václav Ježek
|Kasper crypto4me
|+0:52
|8
|Embret Svestad-Bårdseng
|Netcompany INEOS
|+0:52
|9
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|+0:52
|10
|Luca Covili
|Bardiani CSF 7 Saber
|+0:58