En Tigres respaldan a Nahuel tras su error ante Atlas: “Es un arquerazo”

Hernán Elizondo señala que le gustó el rendimiento de su equipo, aunque aceptó que en el fútbol se trasciende con goles y que no tuvieron las opciones deseadas

Hernán Elizondo, auxiliar técnico de Tigres, salió en defensa del equipo después de la derrota 2-1 frente al Atlas en la jornada 4 del Apertura 2026. El integrante del cuerpo técnico consideró que el resultado no refleja por completo lo que ocurrió en el campo y respaldó tanto a Nahuel Guzmán como al resto del plantel.

Uno de los puntos que abordó fue la actuación del guardameta argentino. Elizondo descartó responsabilizarlo por el marcador y destacó lo que ha representado para Tigres durante su etapa en el club. “Nahuel nos ha dado muchísimas buenas cosas, entonces absolutamente nada que reprocharle. Es un arquerazo y es muy importante para nosotros”, explicó.

El auxiliar también habló sobre el estado del grupo pese al inicio de torneo. Tigres sigue sin encontrar una victoria en el Apertura 2026, pero Elizondo aseguró que percibe una respuesta dentro del plantel. “El grupo yo lo siento bien… Hoy vuelven a hacer un buen partido”, señaló, antes de agregar que se queda con “el funcionamiento, el esfuerzo y el fútbol que hicieron los muchachos”.

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La derrota ante Atlas dejó momentos que el cuerpo técnico considera determinantes. Elizondo reconoció que Tigres cometió errores puntuales, aunque insistió en que el desarrollo no fue suficiente para explicar el resultado. “A veces el fútbol es así de ingrato, de injusto. No es de merecer, es de hacer goles y que no te hagan”, comentó.

También se refirió al segundo gol rojinegro, conseguido por Luís Esteves cuando Tigres buscaba llevarse el partido. “Hoy nos hacen un gol estando en superioridad numérica, un gol muy fortuito”, expresó. Para Elizondo, más allá de esa acción, el equipo mostró “mucho carácter, mucha disposición” durante el encuentro.

Otro de los temas fue la influencia de los futbolistas con recorrido dentro del vestidor. Elizondo considera que varios integrantes de generaciones anteriores continúan teniendo un papel en la formación de los más jóvenes. “Todavía tenemos gente de esa generación que está dejando buena escuela entre los jugadores más jóvenes”, señaló.

Finalmente, el auxiliar destacó lo que observa en el trabajo cotidiano con el plantel. “Yo me siento muy afortunado de trabajar con ese tipo de jugadores que han ganado tantas cosas. La disposición que me muestran y el interés que muestran para mí eso es oro molido”, concluyó.

El próximo compromiso de los Tigres dentro del Apertura 2026 de la Liga MX será el 21 de agosto dentro dela jornada 5, ante los Potros del Atlante.

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