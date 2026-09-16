Pico y placa en Bogotá para este 17 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

En Claro Sports pueden informarse sobre cómo se llevará a cabo el pico y placa en Bogotá para el jueves 17 de septiembre.

Pico y placa en Bogotá | Alcaldía de Bogotá.

El tráfico en la ciudad de Bogotá sigue siendo uno de los más pesados de Sudamérica. El tránsito se torna, por momentos, en una auténtica pesadilla en la capital de la república. Es por eso que, en Claro Sports le contamos cómo se llevará a cabo el pico y placa para el martes 15 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este jueves, 17 de septiembre de 2026

De cara al cuarto día de la semana con esta medida, las placas terminadas entre 6, 7, 8, 9 y 0 no podrán circular por las calles de Bogotá. Esto se efectúa por ser día impar. De lo contrario, las matriculas culminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde.

Horario del pico y placa en Bogotá

La hora no presenta ninguna variación hasta la fecha. En efecto, empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, es menester que usted busque medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, así como vehículos de motor eléctrico, no entran en la obligación. De lo contrario, podrá transitar siempre y cuando cumpla con un premiso especial debido a varias excepciones: transporte de personas en condición de discapacidad, labores de atención médica, prensa o destinación de servicios médicos. Otro método es el pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Si pasa por alto la medida, el asunto puede costarle un montón. El comparendo es de 15 salarios mínimos legales vigentes ($875.452 pesos colombianos). Súmele otras consecuencias, como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por la grúa y parqueo en patios.

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