Alcaldía de Santa Marta le prohíbe el ingreso a Unión Magdalena al Sierra Nevada

El equipo se encuentra cuarto en la tabla de posiciones del Torneo BetPlay 2026-I y se ha visto obligado a ser local en otras ciudades.

Escándalo del Unión Magdalena / Vizzor Image.

Unión Magdalena es uno de los mejores equipos en lo que va del Torneo BetPlay 2026-I. El ‘Ciclón’ marcha 4 de la tabla de posiciones con 23 puntos en 11 presentaciones, una diferencia de gol de 8, producto de 18 a favor y 10 en contra. El cuadro de samario busca el ascenso para el 2027, después de descender recientemente.

El equipo ha mostrado resultados provechosos, está dentro de los 8 para jugar cuadrangulares y espera seguir por esta senda de la victoria para volver a estar en Primera División. Sin embargo este sábado 28 de marzo a través de varios medios de comunicación y periodistas se difundió un comunicado oficial, sobre el uso del Estadio Sierra Nevada, ya que según ellos les están prohibiendo el ingreso.

Comunicado oficial:

Escándalo en Santa Marta

La problemática sobre el uso del escenario deportivo viene desde inicio del 2026, ya que el pasado 3 de enero se realizó un concierto de Silvestre Dangond, la grama quedó en mal estado y el cuadro ‘Bananero’ no ha podido jugar en lo que va de la temporada en el Sierra Nevada, lo que lo ha obligado a ser oficiar de local en ciudades como Valledupar y Barranquilla.

Inclusive, las directivas del Unión Magdalena han intentado ingresar al estadio para continuar con el arreglo de la grama, sin embargo no se les ha permitido el ingreso: “Dejo constancia ante usted, que la prohibición del ingreso de nuestro ingeniero agrónomo y de los jardineros interrumpe el cronograma de los trabajos de recuperación y traerá graves consecuencias al gramado”, indica la misiva.

Además, el periodista Hugo Illera avisó que el club tiene elementos de gimnasio para la preparación y recuperación de futbolistas, inclusive equipos médicos y demás objetos importantes para la logística de los partidos del Torneo BetPlay.

Unión Magdalena viene de vencer 2-0 a Real Santander el pasado 26 de marzo, por la jornada 12 del certamen de segunda división de Colombia. El equipo fue local en el Estadio Maestra Pavajeau de la ciudad de Valledupar, César. Esperan que la situación en Santa Marta para volver a ser local allí ante su público.

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