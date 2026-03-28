Marquense vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Marquense Comunicaciones, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Marquense recibirá a Comunicaciones este domingo 29 de marzo en el estadio Marquesa de la Ensenada por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos buscan recuperarse tras resultados adversos en las jornadas recientes y sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla. El historial muestra un equilibrio en los últimos enfrentamientos, aunque la última vez que se vieron las caras, Comunicaciones se quedó con la victoria por 2-1.

Marquense llega al partido tras caer 0-1 ante Antigua GFC. En las jornadas previas, el equipo de Omar Arellano ganó tres partidos y empató uno, marcando ocho goles y recibiendo cinco en total. Con 18 puntos, se ubica en la novena posición de la tabla y buscará aprovechar la condición de local para volver a sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación en el Clausura. Además, necesita escalar posiciones en la acumulada por la permanencia.

Por su parte, Comunicaciones viene de perder 1-3 frente a Xelajú. La visita registra dos victorias y dos derrotas en sus últimos cuatro partidos, con ocho goles a favor y ocho en contra. Actualmente ocupa la tercera posición con 25 puntos e intentará mantener su rendimiento fuera de casa para mantenerse entre los primeros puestos de la tabla y subirse a la cima.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Comunicaciones de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Comunicaciones está programado para el domingo 29 de marzo a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Comunicaciones hoy

Marquense no contará con jugadores suspendidos de cara a la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala, mientras que Comunicaciones sufrió la expulsión de Marco Domínguez por doble amarilla en el último duelo. Se estima que Omar Arellano y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense : Javier Colli, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Elías Vásquez, Dylan Flores, Renato Mencía, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar, David Chuc. DT : Omar Arellano.

: Javier Colli, Oscar Linton, Fernando Fuentes, Marco Rodas, Elías Vásquez, Dylan Flores, Renato Mencía, Josué Cano, Andy Ruiz, Miguel Escobar, David Chuc. : Omar Arellano. Comunicaciones: Fredy Pérez, José Gálvez, Walter García, Ernesto Monreal, Erick González, Dairon Reyes, José Grajeda, Lynner García, Omar Duarte, Samuel Camacho, Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Marquense y Comunicaciones:

7 de febrero de 2026 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Marquense 1-0 Comunicaciones | Torneo Apertura

17 de agosto de 2025 | Comunicaciones 3-0 Marquense | Torneo Apertura

4 de mayo de 2025 | Comunicaciones 2-1 Marquense | Torneo Clausura

1 de mayo de 2025 | Marquense 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura

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