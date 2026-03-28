¡Goles que rompen el mercado! Hormiga González supera el valor de Gil Mora en la Liga MX

Las anotaciones del delantero de las Chivas le han valido incrementar su costo dentro del fútbol mexicano

Hormiga desplazó a Gil Morita en valor en la Liga MX. | Imago7.

La Liga MX presenta movimientos importantes en el mercado de valores de sus futbolistas en este 2026. En ese sentido, el nombre que acapara los reflectores es Armando ‘La Hormiga’ González. El delantero de Chivas se ha consolidado como el jugador más valioso del campeonato, reflejo de su impacto goleador y del momento que vive su equipo.

El atacante rojiblanco ha duplicado su valor de mercado al pasar de 7 a 15 millones de euros, impulsado por su rendimiento en el Apertura 2025 y Clausura 2026, donde se acerca a las 30 anotaciones en el año. Además, su crecimiento lo ha colocado en el radar internacional, con ofertas importantes desde Europa (Borussia Dortmund) y una constante presencia en la selección mexicana con miras a disputar la Copa del Mundo 2026.

Jugadores con mayor revalorización en la Liga MX

La actualización de Transfermarkt destaca a varios jugadores que han incrementado su valor gracias a su rendimiento reciente. Entre ellos aparecen nombres como el mencionado elemento de Guadalajara, Luca Orellano de Rayados y César Garza, refuerzo del Club Universidad para el actual Clausura 2026.

Cabe destacar otros casos de revalorización en jugadores que podrían ayudar a la selección mexicana de cara al Mundial, pero que por alguna razón no son llamados o no pueden ser convocados a la selección mexicana. Tal es el caso de Diego Lainez que pasó de 5.5 millones a 6.5, pero que ya no ha sido considerado por Javier Aguirre.

Otro caso es del también jugador de Tigres, Marcelo Flores, que pasó de 1.2 a 4 mde (aumento de valor de 233.3%), pero que ya decidió por defender los colores de Canadá. Mientras que, en un caso similar al de Flores, está Alejandro Zendejas que se decantó por Estados Unidos y que ha aumentado su valor en 1.5 millones (de 8.5 a 10 mde).

Armando ‘Hormiga’ Gonzalez | Chivas | De 7 a 15 mde | +8 mde Luca Orellano | Monterrey | De 4.5 a 8 mde | +3.5 mde César Garza | Pumas | De 400 mil a 3.5 mde | +3.1 mde Erik Lira | Cruz Azul | De 9 a 12 mde | +3 mde Marcelo Flores | Tigres | De 1.2 a 4 mde | +2.8 mde

Top tres de jugadores más valiosos de la Liga MX

Armando González lidera la lista como el jugador más valioso de la Liga MX con 15 millones de euros. En el segundo puesto se encuentra Érik Lira, mediocampista de Cruz Azul, quien incrementó su valor de 8 a 12 millones de euros gracias a su constancia en el club y su participación con la selección mexicana. El tercer lugar es para Gilberto Mora, quien mantiene su valor en 10 millones pese a su inactividad reciente.

Chivas y su buen momento aumenta el valor de sus jugadores

El buen rendimiento de Chivas en la temporada ha sido clave para elevar el valor de varios de sus futbolistas. Bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo ha recuperado su capacidad de formar talento joven y competitivo.

Además de la Hormiga González, otros jugadores como José Castillo (2 a 4 mde), Bryan González (4.5 a 6 mde), Richard Ledezma (4 a 5.5 mde) y Diego Campillo (2 a 3.5 mde) han registrado incrementos importantes, reflejo del momento colectivo que vive el club.

Los jugadores que perdieron valor en la Liga MX

No todos los movimientos fueron positivos en esta actualización. Anthony Martial encabeza las caídas más relevantes al pasar de 6 a 5 millones de euros, afectado por su rendimiento irregular con Monterrey. Otros ejemplos como Ramón Juárez y Luis Ángel Malagón responden a una baja de juego considerable de parte del América y, en el caso del guardameta junto con Kevin Mier de Cruz Azul, la depreciación corresponde a una lesión.

Anthony Martial | Monterrey | De 6 a 5 mde | -1 mde

Ramón Juárez | América | De 6 a 5 mde | -1 mde

Luis Ángel Malagón | América | De 7 a 6.5 mde | -500 mil euros

Kevin Mier | Cruz Azul | De 7 a 6.5 mde | -500 mil euros

Erick Sánchez | América | De 6.5 a 6 mde | -500 mil euros

Otros futbolistas que también registraron descensos en su valor fueron Diber Cambindo (5.5 a 5 mde), Carlos Acevedo (3.5 a 3 mde) y Sergio Canales (5 a 4.5 mde), en gran parte por el desempeño de sus equipos y su actualidad deportiva.

Te puede interesar