Aurora vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Aurora Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Aurora FC recibirá este domingo 29 de marzo a Achuapa en un partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos se medirán en el Estadio Guillermo Slowing con la intención de buscar mejorar su rendimiento y conseguir puntos importantes para escalar posiciones en la tabla.

Aurora llega al encuentro tras empatar 1-1 con Malacateco en la fecha anterior. El conjunto capitalino registra en las últimas jornadas tres derrotas y un empate, con un saldo de ocho goles en contra y dos a favor. Actualmente ocupa el décimo primer lugar con 15 puntos, producto de tres victorias, seis empates y seis derrotas. Este partido será clave para que el conjunto local intente consolidar su rendimiento y sumar unidades en la recta final de la primera vuelta.

Por su parte, Achuapa viene de caer 0-2 frente a Mictlán y acumula cuatro derrotas consecutivas. Su ofensiva ha marcado un gol en ese periodo, mientras que la defensa recibió diez anotaciones. Además, el equipo cebollero está complicado en la tabla anual por la permanencia, por lo que sumar puntos fuera de casa se vuelve fundamental para mantenerse en la máxima categoría. Con 15 unidades en la décima posición, Achuapa intentará mejorar su rendimiento y revertir la racha negativa en este partido.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Aurora vs Achuapa de la jornada 16 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Achuapa está programado para el domingo 29 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Achuapa hoy

Ni Aurora ni Achuapa contarán con jugadores suspendidos de cara a la jornada 16 del Torneo Clausura de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato, Daniel Baján, Gabriel Grajeda. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Luis Cardona, Jafet Soriano, Alex Díaz, Jorge Ticurú, José Luis Vivas, Lenin González, Nicolas Lovato, Daniel Baján, Gabriel Grajeda. : Saúl Phillip. Achuapa: Ederson Cabezas, Randall Corado, Carlos Castrillo, Mathius Gaitán, Kevin Núñez, Edgar Macal, Yeison Carabalí, Carlos Mejía, Kevin Tiul, Jomal Williams, Derlis Aquino. DT: Álvaro García.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Achuapa:

7 de febrero de 2026 | Achuapa 2-1 Aurora | Torneo Clausura

18 de octubre de 2025 | Aurora 2-1 Achuapa | Torneo Apertura

10 de agosto de 2025 | Achuapa 1-2 Aurora | Torneo Apertura

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