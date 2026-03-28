Bucaramanga defiende a capa y espada a Leonel Álvarez

En la rueda de prensa posterior al juego entre Atlético Bucaramanga y Santa Fe, Luciano Pons dejo en claro que confían en su entrenador.

Jugadores del Bucaramanga responde al mal momento | Vizzor

Atlético Bucaramanga no levanta y las alarmas de preocupación se van enciendo poco a poco. En el partido más reciente, los ‘leopardos’ fueron superados por Independiente Santa Fe en el Estadio Américo Montanini por dos goles a uno. Sin embargo, más allá del resultado, la mala racha que atraviesa el equipo santandereano empieza a molestar a todo el pueblo bumangués.

Luis Palacios y Hugo Rodallega fueron quienes le dieron el triunfo a Santa Fe. Un dato no menor, puesto que, hace más de un año y medio que Bucaramanga no caía ante este rival. De hecho, la última derrota del equipo de Leonel Álvarez ante los capitalinos había sido el 7 de agosto de 2024.

Con este resultado, el equipo ‘leopardo’ se encuentra noveno en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 19 puntos en 13 partidos jugados. El equipo amarillo y verde, antes de esta jornada, era el único club invicto en condición de local del 2026.

Luciano Pons arremete contra las criticas

Con ese contexto, Leonel Álvarez y Luciano Pons atendieron a los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al partido ante Santa Fe. El director técnico se mostró afectado y decepcionado con el momento que vive en el Atlético Bucaramanga, pero Luciano Pons fue enfático en su respaldo para el entrenador y sus compañeros.

🚨🟡🟢#LucianoPons, delantero del #AtléticoBucaramanga, protagonizó un tenso momento en rueda de prensa tras una pregunta que no le cayó nada bien🔥



La reacción del goleador dejó más preguntas que respuestas…



👀 Los leemos:



¿Pons tiene razón o le faltó manejo ante la prensa? pic.twitter.com/GRvpeyuQ4k — Juank Cardona (@JuankCardonaF) March 28, 2026

Al ser cuestionados por el supuesto no reflejo del apoyo de los jugadores al técnico dentro del terreno de juego, el delantero argentino respondió: “lo que estás diciendo vos es para generar malestar y que la gente se venga aún más contra nosotros. Si uno no quiere defender al profe directamente no se para en la cancha y nosotros estamos dejando todo en la cancha”.

“Nosotros dejamos el alma en la cancha, nosotros nos matamos ahí. El otro día salí yo con seis puntos en la cabeza, Sambueza hoy salió con 10 puntos en la pierna. ¿Y vos pensas que nosotros no respaldamos al equipo? estás muy equivocado” afirmó Luciano Pons.

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